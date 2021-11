Johnson varoval, že summitu COP26 hrozí krach, závazky zemí jsou nedostatečné

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Britský premiér Boris Johnson, jehož země hostí klimatický summit COP26 ve skotském Glasgow, varoval, že klíčové vrcholné schůzce hrozí vážné nebezpečí krachu. Jednotlivé země podle něj nepřicházejí s dostatečnými závazky pro to, aby se globální oteplování podařilo udržet pod kritickou hranicí 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální érou.

Šance, že se podaří dosáhnout dohody, která k tomuto cíli povede, Johnson hodnotí na "šest z deseti", uvedl list The Guardian na svých internetových stránkách.

Summitu v Glasgow předcházelo dvoudenní jednání šéfů zemí a vlád zemí skupiny G20 a co do ochrany klimatu na něm podle Johnsona udělali jen malý pokrok, posunuli se jen "o píď". Ve společném prohlášení chybí konkrétní opatření pro snižování emisí. Jen 12 zemí se zavázalo snížit své emise skleníkových plynů na nulu do roku 2050, kdežto několik klíčových zemí, jako je Čína a Saúdská Arábie, slibují, že tento cíl splní do roku 2060.

Dosavadní závazky zemí k omezování emisí Johnson považuje za "kapku v rychle se oteplujícím oceánu". Zemím, které nesou největší část zodpovědnosti za emise z minulosti a za ty ze současnosti, Johnson vyčetl, že "neodvádějí svůj kus práce".

Johsnon o výzvách, jaké pro lidstvo představují změny klimatu, bude mluvit v pondělí v projevu při zahájení summitu COP26, kterého se zúčastní například americký prezident Joe Biden nebo indický premiér Nárendra Módí. Chybět na něm naopak budou prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putin a Si Ťin-pching.

