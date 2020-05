Josef Šedlbauer radí, jak nenechat krajinu vyschnout

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Zewlakk Vrabec / Petr Zewlakk Vrabec / zmenyprahy.cz Meandrující říčky a potoky pomáhají zpomalit vodu v krajině. Na smínku meandry Rokytky v Praze, kde došlo k nahrazení regulovaného vybetonovaného koryta přirozenějším meandrujícím tokem s možností rozlivu do louky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kraje jako koordinátor plošné, systematické a komplexní obnovy krajiny

Najít recept na zmírnění sucha se dnes snaží kdekdo. Tato snaha ale vyžaduje systematické plánování, domlouvání a faktickou realizaci projektů k obnově krajiny. Kdo má potřebnou kapacitu, peníze a politickou sílu taková opatření prosadit? Liberecký vysokoškolský pedagog, chemik a politik Josef Šedlbauer říká, že jsou to kraje. V debatách o opatření proti suchu se na ně přitom podle Šedlbauera zapomíná.

„Jedna součást veřejné správy se v debatách opomíjí, a přitom je velmi důležitá. Jsou to kraje. Mají kapacitu lidskou a odbornou, a zároveň finanční a politickou sílu do krajiny investovat,“ uvádí Šedlbauer. Jako zastupitel v Libereckém kraji proto prosazuje, aby kraj realizoval plán obnovy krajiny a zadržel na území, které spravuje, co nejvíce vody.

Náklady na potřebná opatření z rozpočtu kraje odhaduje Šedlbauer na 100 – 150 milionů Kč ročně. Kromě toho by kraj měl být schopen získat kolem 400 milionů Kč ročně z dalších zdrojů, jako jsou státní podniky Povodí a Státní pozemkový úřad. To představuje kolem půl miliardy korun investovaných do obnovy schopnosti krajiny zadržovat vodu. Pokud se podobně bude investovat do krajinných opatření po dobu pěti až deseti let, účinek by měl být patrný.

Zatím se v Libereckém kraji ale podařilo prosadit jen dílčí opatření: fond na podporu zadržování vody v krajině. Množství prostředků v něm je podle liberecké platformy Pro KRAJinu spíše symbolické.

„Chceme, aby se obnova krajiny stala strategickou prioritou Libereckého kraje. Aby vedení kraje bylo lídrem, který získává a motivuje obce, firmy a občany, vytváří tlak na vládu a dává příklad dalším regionům,“ uvádí platforma na svém facebookové profilu. „Zpracovali jsme pro krajské zastupitelstvo promyšlený plán, ze kterého se podařilo prosadit pouze zlomek. Dotační fond na podporu projektů pro zadržování vody v krajině, kde bylo v roce 2019 šest milionů, v roce 2020 osm milionů korun. Pro srovnání, na vlastní propagaci Liberecký kraj vydává dvojnásobek,“ dodává občanská iniciativa, která se chce za podpory Zelených účastnit letošních krajských voleb.

Přednášku Josefa Šedlbauera o suchu od jeho příčin, přes dopady i možná řešení na úrovni jednotlivců, obcí, krajů a státu si můžete poslechnout v záznamu.

reklama