K volbám v Brazílii chtějí nejméně dva miliony nezletilců, táhne je ekologie

K parlamentním a prezidentským volbám, které se uskuteční letos v říjnu v Brazílii, se přihlásily nejméně dva miliony lidí, kterým bude v době hlasování 16 či 17 let. Oznámil to předseda nejvyššího volebního soudu Luiz Fachín. Přilákat k volbám zhruba deset milionů lidí, kterým v den hlasování nebude ještě 18 let, se snaží opoziční strany i mezinárodní celebrity. Naopak vláda prezidenta Jaira Bosonara žádnou iniciativu na podporu hlasování nejmladších neuskutečnila, informovala agentura EFE

V Brazílii nejsou volby pro nezletilé lidi povinné a musí se k nim registrovat předem, aby se mohli zúčastnit hlasování. Pro lidi ve věku nad 18 let je hlasování povinné a registrovat se nemusí.

Opoziční strany se snaží přimět lidi ve věku 16 a 17 let, aby se k volbám přihlásili. Podle odborníků má totiž v této věkové kategorii stávající prezident Bolsonaro spíše menší podporu, například kvůli jeho přístupu k ekologii a ochraně amazonského pralesa. Na podporu hlasování nezletilců spustil kampaň bývalý prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který bude letos znovu kandidovat do nejvyššího úřadu. K ní se přidala například zpěvačka Anitta, která má rozsáhlou základnu fanoušků na sociální síti TikTok. Svou kampaň má i nejvyšší volební soud.

K registraci k volbám vyzývá brazilské mladé i hollywoodský herec Leonardo DiCaprio. "Brazílie je domovem amazonského pralesa a dalších kriticky významných ekosystémů pro klimatickou změnu," napsal DiCaprio, který v uplynulých letech věnoval na ochranu Amazonie několik milionů dolarů.

DiCapriovy apely však vyvolaly reakci Bolsonara, který se již minulosti střetl s americkým hercem. "Díky za podporu, Leo! Je důležité, aby se každý Brazilec dostavil k nadcházejícím volbám," napsal brazilský prezident s tím, že voliči rozhodnou, zda si Brazílie ponechá suverenitu nad Amazonií či bude vedena podvodníky ve službách cizích mocností. V dalším prohlášení Bolsonaro DiCapriovi vzkázal, aby zavřel ústa. Podle prezidenta i mezinárodní organizace přiznaly, že bez brazilského zemědělství, které je často označováno jako jedním z hlavních důvodů úbytku pralesa, "by svět hladověl".

Bolsonaro od vstupu do úřadu čelí tvrdé kritice, že jeho vláda polevila v ochraně deštného pralesa. Ekologové také poukazují, že se tempo odlesňování během jeho mandátu zvýšilo. Prezident dříve mluvil o větším využití ekonomických zdrojů Amazonie, v poslední době ale své výroky mírnil a jeho vláda se zavázala na klimatické konferenci OSN v loňském roce k ukončení nelegálního odlesňování do roku 2028.

