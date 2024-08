K výměně stále zbývá až 150 000 kotlů. Firmy čekají nápor po létě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomek K / Shutterstock

Výměny nevyhovujících kotlů v českých domácnostech zatím váznou. V Česku je podle odhadů stále až 150 000 neekologických kotlů, které je nutné do září vyměnit. Podle výrobců sice zájem o výměnu od skončení topné sezony postupně roste, majitelé je však často plánují až na závěr léta. Po letních prázdninách proto očekávají zvýšený nápor. Do konce roku by pak mělo být vyměněno zhruba 60 000 kotlů. ČTK to řekl prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka. Podle průzkumu stále nemá firmu na výměnu poptáno přes polovinu jejich majitelů.Od 1. září bude v Česku zakázaný provoz kotlů, které nebudou splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy. Pokuty za vytápění neekologickým kotlem mohou dosahovat až 50.000 korun, a to opakovaně.

"V první polovině letošního roku bylo vyměněno minimum starých kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2," řekl Lyčka. Podle odhadů asociace domácnosti vyměnili za pololetí asi 10 000 nevyhovujících kotlů. "Takže dle našeho odhadu je nevyměněno stále víc jak 200 000 kotlů této kategorie, z nichž je 140 000 až 150 000 kotlů, které tvoří hlavní zdroj vytápění," podotkl Lyčka.

Podle informací asociace zhruba polovina provozovatelů starých kotlů chce výměnu řešit až v příštím roce, případně později. "U mnoha z nich stále panuje velká nejistota v tom, jaký nový zdroj si zvolit, a tak si berou ještě poslední čas na rozmyšlenou. Velká část nevyhovujících kotlů je již na hraně své životnosti, jsou ve velké míře provozovány u seniorů vyššího věku, kteří často hovoří o dožití i se svým kotlem, či u sociálně slabších lidí, kteří nemají finance na dofinancování výměny i za použití dotací," popsal situaci Lyčka. I tak podle něj zvýšený mediální tlak na provozovatele donutil k výměně podstatně více lidí, než by tomu bylo přirozenou cestou. "Počet nevyhovujících kotlů v posledních létech výrazně poklesl," dodal.

Zatím velmi pomalé tempo výměn potvrdil i průzkum společnosti Stiebel Eltron, podle něhož více než polovina majitelů nevyhovujících kotlů stále nemá poptanou výměnu.

"O blížící se stopce stále neví přes 15 procent majitelů kotlů na tuhá paliva. Oproti konci letošního května jde však alespoň o mírně pozitivní posun o pár procent, kdy o zákazu nevědělo přes 18 procent respondentů," komentoval výsledky průzkumu vedoucí technického oddělení Stiebel Eltron David Šafránek.

Podle průzkumu, jehož se na začátku srpna zúčastnilo 1100 respondentů, je mezi lidmi, kteří si už dojednali výměnu, největší zájem o modernější kotle na tuhá paliva. Objednalo si ho čtvrtina z nich. Další čtvrtina naopak uvažuje o modernějším plynovém kotli. Více než pětina domácností, která musí zdroj vytápění vyměnit, podle průzkumu zvažuje instalaci tepelného čerpadla. Jen desetina pak uvažuje o efektivnějším elektrickém kotli.

