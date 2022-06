K výrobě hektolitru piva v ČR se spotřebuje 3,4 hl vody, méně než dříve

Foto | Josh Olalde / Josh Olalde / Unsplah Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

K výrobě jednoho hektolitru piva v ČR se průměrně spotřebuje 3,4 hektolitru vody. Je to o 18 procent méně než před deseti, kdy byla průměrná spotřeba 4,15 hektolitru vody. Za posledních deset let také klesla spotřeba energie v přepočtu na vyrobený hektolitr o čtvrtinu. Na semináři v Poslanecké sněmovně to uvedli zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven. Řada pivovarů má podle svazu ambici dosáhnout uhlíkové neutrality.

Data pochází z průzkumu mezi členskými pivovary svazu, mezi kterými je mimo jiné 26 pivovarských společností. Výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová na semináři řekla, že péče o krajinu a přírodní zdroje je pro pivovarnický obor prioritou a sektor v posledních deseti letech prošel řadou inovací, díky kterým se spotřeba energie nebo vody snížila. "Pivovarnictví je bezodpadový obor, kde jsme schopni zpracovat všechny vedlejší druhotné suroviny zpracovat a vracet zpátky do přírody a zemědělcům," uvedla.

Upozornila také, že 95 procent surovin využívaných pro výrobu piva pochází od českých zemědělců. Kromě výroby se pivovary zaměřují na spotřebu a obaly. Podle svazu až 72 procent prodaného piva je ve vratných obalech, jako jsou lahve, sudy nebo pivní tanky. Pivovary zároveň hledají způsoby, jak zajistit recyklaci jednorázových obalů.

"Pivovarský obor je náročný na energie, ale zároveň je unikátní a my svůj příspěvek k udržitelnosti bereme vážně. Směřujeme k uhlíkové neutralitě, ale musíme zohlednit tradici, kterou ve výrobě máme a musíme reflektovat klimatické změny," dodala Ferencová.

Svaz seminář koncipoval i jako výzvu k vládě, aby udržitelný rozvoj pivovarnictví podpořila. Uvítal by například, aby zákonodárci s pivovarníky diskutovali o implementaci evropské legislativy.

Vláda by podle svazu měla také podpořit pěstování lokálních surovin potřebných pro výrobu piva, protože ječmen ani chmel nemají dostatečně stabilní podmínky. Upozornil na to, že od roku 1993 se snížila plocha jarního ječmen o 50 procent a klimatické změny a sucho ovlivňují produkci chmele a dochází z výkyvům ve výnosech v řádu i desítek procent. Svaz také požaduje, aby stát podpořil financování zelených projektů pivovarů nebo sladoven.

Předseda sněmovního zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09) uvedl, že je třeba zavádět opatření, která snižují dopady výroby piva na životní prostředí a zároveň respektují specifika českého piva. "Všem pivovarníkům, sladařům a chmelařům jsem nabídl možnost intenzivnější spolupráce se zemědělským výborem," doplnil. Pivovarnictví, sladařství a další přidružená odvětví podle svazu vytváří až 60 000 pracovních příležitostí.

reklama