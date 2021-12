Kalifornské město trápí hejno pávů

Foto | Magda Ehlers / Magda Ehlers / Pexels Tito malební ptáci původně žili v místní mlékárně, která ale před desítkami let ukončila provoz. Pávi se dál rozmnožovali a postupně se naučili létat do obytných čtvrtí, kde je některé rodiny začaly krmit. Nyní jich je ve městě zhruba třicet a odmítají odejít. Ilustrační obrázek

Netradiční škodná trápí kalifornské město Tracy. Místní obyvatelé si stěžují, že už mají plné zuby hejna pávů, kteří se do jejich města nastěhovali, hřadují na střechách, promenádují se po zahradách a verandách, vydávají nelibozvučné zvuky, a kam se pohnou, trousí trus, napsal zpravodajský server The Sacramento Bee

"Jsou krásní, ale žít s nimi - to je docela něco jiného. Naše střechy jsou celé bílé - a není to sníh," řekla místní obyvatelka Terina Laceyová stanici KCRA-3. "Jakmile k vám přiletí, okamžitě se začnou chovat jako doma," dodala s tím, že paví samečci, kteří se pyšní svými nádhernými ocasy posetými výraznými oky, jsou při namlouvání a páření schopní dělat na střechách takový hluk, jako by tam chodil člověk.

Tito malební ptáci původně žili v místní mlékárně, která ale před desítkami let ukončila provoz. Pávi se dál rozmnožovali a postupně se naučili létat do obytných čtvrtí, kde je některé rodiny začaly krmit. Nyní jich je ve městě zhruba třicet a odmítají odejít.

A taky nejsou nijak plaší. "Občas se k vám přiblíží na hodně krátkou vzdálenost a někdy po vás dokonce i vystartují," svěřil se stanici KCRA-3 místní pošťák Corey Marzett.

