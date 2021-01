Kam pro slonovinu? Na eBay!

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Daderot / Wikimeda Commons Necuke. Vyřezáno ze slonoviny v 19. století.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jeden z největších prodejních portálů na světě, eBay, se před více než deseti lety zavázal, že bude bojovat proti prodeji slonoviny na svých stránkách. Zdá se ale, že v tomto úsilí není příliš úspěšný. Alespoň to odhalil výzkum provedený v Durellově institutu ochrany a ekologie na univerzitě v Kentu

Obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin je navzdory všem celosvětově přijatým opatřením stále velmi intenzivní. Obzvlášť v online světě. Tam je ale velmi problematické ho odhalit. Prodávající se často schovává pod rouškou anonymity a prodávané předměty označuje tak, aby na první pohled nebylo poznat, o co přesně se jedná.

Sofia Venturini a David Roberts se zabývali tím, jak dobře se toto odhalování daří celosvětově velmi úspěšnému prodejnímu portálu eBay. Na něm je možno prodávat v zásadě cokoli – knihy, oblečení, potřeby do domácnosti, ale také třeba tradiční medicínu, živé ryby či různé druhy orchidejí. Jak již odhalily jiné studie, je eBay také významným prodejním kanálem ohrožených živočichů a rostlin a produktů z nich. EBay se proto v roce 2008 zavázal k tomu, že na svých stránkách nebude zprostředkovávat prodej slonoviny.

Vědci se ve výzkumu zaměřili právě na ni. Konkrétně je zajímal prodej tzv. necuke – drobných vyřezávaných předmětů původem z Japonska, které pomáhaly za pasem kimona připnout drobnosti jako krabičku s tabákem či osobní razítko. Tradičně byly tyto miniaturní plastiky vyráběny právě ze slonoviny.

Ukázalo se, že těchto předmětů je na eBay celá řada. Sofia Venturini a David Roberts si z etických důvodů žádný takový předmět nekoupili. Slonovinu ale poznali z mnoha obrázků, kterými prodejci inzeráty doplnili. Slonovina se totiž vyznačuje speciálními zakřivenými liniemi (tzv. Schregerovy linie), které jsou vidět v jejím průřezu. Tyto linie pomáhají již několik staletí odlišit slonovinu od jejích náhražek, historicky se jednalo o náhražky mamutovinou, nebo kly z mrože, hrocha či narvala.

U žádného z inzerátů, který nabízel necuke ze slonoviny samozřejmě explicitně slovo „slonovina“ zmíněno nebylo. Poté, co oba vědci provedli průzkum, čekali měsíc, aby viděli, zda portál proti těmto nabídkám zakročí. EBay tak učinil pouze u velmi malého procenta slonoviny (1,3 % - 6,9 %, rozptyl je způsobený tím, že u některých předmětů nebylo možno s jistotou slonovinu identifikovat). Více než polovina nabízených necuke ze slonoviny byla během měsíce prodaná a zbylé inzeráty byly dál v nabídce.

„EBay sice tvrdí, že bojuje proti prodeji takových produktů, my jsme ale jasně viděli, že na něm takový obchod čile probíhá. Ačkoliv se předměty skrývají za různými názvy a není vždy jednoduché je najít, velké společnosti jako právě třeba eBay mají zdroje na to, aby proti tomuto obchodu mohly zakročit,“ říká David Roberts. Spolu s kolegyní doufají, že by eBay mohl v budoucnu po prodejcích takových předmětů vyžadovat odpovídající povolení nebo jiné doklady, které by ilegální obchod pomohly omezit.

Přečtěte si také | Mělo spálení nosorožčích rohů smysl? Nebo by bylo lepší s nimi naložit jinak?

reklama