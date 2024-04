Karlovarský kraj spouští dotační program na snížení počtu černé zvěře

Radek 2.4.2024 12:21

Hlavně aby to stačilo , protože až projde novela zákona o myslivosti a budou lovit vlastníci ve svých malých honitbách . Myslivcům napaří nájemné po kterém všude hlasitě volají , protože oni sami na lov nemají ani potřebné vzdělání ani čas , ten je drahý . Myslivci co tam do teď lovili se přesunou do lukrativních , dobře zazvěřených honiteb a starost nechají vlastníkům . Nebylo by od věci kdyby si nechali kraje udělat audit aby věděli kam to vlastníci z hnutími a ochránci vedou a jaké to bude mít v konečné fázi důsledky .

