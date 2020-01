Kašperským Horám se vinou kůrovce výrazně sníží rozpočtové příjmy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jindřich Chlapek / Jindřich Chlapek / Ochrana přírody Kašperské Hory, třetí největší vlastník městských lesů v ČR, budou mít příští rok vinou kůrovcové kalamity výrazně nižší rozpočtové příjmy. / Ilustrační foto

Kašperské Hory, třetí největší vlastník městských lesů v ČR, budou mít příští rok vinou kůrovcové kalamity výrazně nižší rozpočtové příjmy. Zatímco v minulých letech zajišťovaly lesy zhruba čtvrtinu, příští rok to bude kvůli velmi nízkým cenám dřeva výrazně méně, řekla starostka Bohuslava Bernardová (BEZPP, SNK Nové Kašperské Hory). Dřevo leží v lesích a nikdo ho nechce.

"Je to katastrofa. Lesy nás celá léta živily, ten majetek je obrovský," uvedla starostka města se 1450 obyvateli. Město má většinu z více než 6100 hektarů svých lesů v Národním parku Šumava. Od ministerstva životního prostředí sice dostává kompenzaci za omezené hospodaření v parku, ale částka se také snižuje, protože se počítá podle cen dřeva. "V roce 2017 jsme dostali asi 13 milionů, loni osm, letos pět milionů korun. Teď se přitom dřevo prodává za nula nula nic. Všude máme obrovské haldy a nikdo ho nechce. Na trhu je velký přetlak," uvedla Bernardová.

Trvale ziskové Kašperskohorské městské lesy (KML) podle Bernardové snad ještě za letošní rok nebudou ve ztrátě, ale skončí s minimálním profitem. Každý rok městu platily tři miliony korun za pronajaté pozemky, ale kvůli výrazně zhoršenému hospodaření nebudou moci dát příští rok do městské kasy ani korunu, což dále omezí rozpočet.

KML přitom musí kvůli kůrovcové kalamitě těžit více. "A to nekácíme to, co už je suché. Zrzavé stromy tam už zůstávají, protože na to není čas, a také, co s nimi. A do výtopny na štěpku také nechceme dávat všechno jen proto, že to nikdo nechce," uvedla. Podle starostky jde o nejhorší situaci v novodobé historii města po roce 1989. Po škodách zaviněných orkánem Kyrill před 13 lety se také hodně těžilo, ale dřevo se dalo dobře prodat. Dnes je kůrovec rozšířený po celé ČR.

Příjmy města se pohybují kolem 85 milionů korun. Letos město plánovalo výdaje kolem 150 milionů Kč. "Aby je ještě bylo z čeho pokrýt," uvedla starostka. Vedení města, které má vždy do konce února rozpočtové provizorium, bude teď jednat o rozpočtu na rok 2020. Podle Bernardové budou příjmy určitě nižší. Výrazně se sníží inkaso z prodeje dřeva a také není jasné, zda ministerstvo uhradí městu nějakou újmu za lesy v národním parku. V tuhle chvíli netuším, kolik to bude, řekla.

Město přitom čekají nutné velké investice. Jde hlavně o rekonstrukci Besední ulice u náměstí včetně sítí za 44 milionů Kč, opravy silnic, výměna kotlů ve výtopně nebo rekonstrukci chátrajícího bývalého hotelu Bílá růže zhruba za 70 milionů Kč.

