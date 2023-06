Kaufland a Lidl rozšíří testování zpětného odběru PET lahví a plechovek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Obchodní řetězce Kaufland a Lidl do konce letošního roku rozšíří svůj testovací projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek do dalších měst. Doposud oba obchody nabízely možnost zpětného odběru v šesti provozovnách, kde se za tři měsíce provozu vybralo přes 260 000 obalů. Oba obchody patří do německé skupiny Schwarz. Legislativu, která by v ČR zavedla zálohování PET lahví a plechovek, připravuje ministerstvo životního prostředí. Nejdříve by se měl spustit v polovině roku 2025.

Kaufland a Lidl nabízely možnost vracet obaly v Praze, Brně, Plzni, Olomouci a Šternberku v automatech, kde se běžně vrací lahve od piva. Nově mají přibýt v provozovnách v Karlových Varech, Ústí nad Labem, Zlíně a Pardubicích. Za vrácené obaly dostávají lidé slevové kupony.

Průměrně lidé podle dosavadních zkušeností obchodů vraceli v jedné prodejně průměrně přes 4000 obalů týdně. Mluvčí Lidlu Tomáš Myler řekl, že pilotní projekt přinesl i poznatky k tomu, jak by podle obchodů měl fungovat například systém svozu vybraných obalů. "Bude potřeba pružného svozu obalů. A to ideálně naší vlastní flotilou. Dlouhodobě evidujeme velké výkyvy v objemech vracených PET lahví a plechovek nejen napříč jednotlivými týdny, ale i mezi konkrétními dny v týdnu. Nelze tedy specifikovat, ve kterých dnech bude vhodné svážet obaly," doplnil.

Mluvčí Kauflandu Renata Maierl řekla, že podle zkušenost obchodů ukázala nutnost vybavit prodejny dvěma automaty. Zaměstnanci podle obchodů neměli s obsluhou nových technologií problém a jediným negativním dopadem bylo zmenšení prostoru pro vratné sklo.

Ministerstvo v připravované legislativě počítá s tím, že by se zálohování mělo týkat lahví a plechovek od nealkoholických nápojů v objemu od 0,1 litru do až tři litry a alkoholických nápojů s obsahem do 15 procent alkoholu. Obchodníci budou mít povinnost nabídnout místo na vracení v obchodech s plochou nad 50 metrů čtverečních, sběrných míst by mělo být asi 11.000. Počítá se sběrnými místy i v čerpacích stanicích. Záloha by se podle ministerstva měla pohybovat mezi čtyřmi až pěti korunami.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza připomněl, že podle analýzy svazu bude spuštění systému zálohování stát zhruba 5,2 miliardy Kč a další 1,3 miliardy ročně bude stát provoz systému. Analýza uvedla, že hlavní tíhu vybudování a provozu systému na zálohování obalů ponesou obchody.

Výrobci nápojů podle Prouzy zálohování promítnou do cen. Poznamenal, že není potřeba mít přehnaně hustou síť, protože zkušenost ze Slovenska ukázala, že 98 procent obalů se vybere ve sběrných automatech. Uvedl, že jen dvě procenta se vyberou mimo automaty ručně, například v malých prodejnách. Prouza proto nevidí důvod, aby se obaly sbíraly také na benzinových pumpách.

