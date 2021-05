Kerry čelí kritice odborníků za výrok o technologiích pro boj s oteplováním

Radim Polášek 17.5.2021 19:07

Kerry má v podstatě pravdu. Uhlíková neutralita dosažená jen současnými nyní známými technologiemi je v podstatě fantazmagorie. A dosáhnout ji by znamenalo zásadní plošné snížení kvality života na úroveň, jaká byla v Evropě před několika staletími. Což je v podstatě nemožné, za prvé takový propad kvality života lidé nedovolí. A za druhé nebyl by to jen propad kvality života, ale taky odpovídající propad ekonomik příslušných zemí taky o nějaká století. Což by udělalo například z vyspělých zemí Evropy rozvojové země, které by se neměly jak bránit ekonomické i politické expanzi těch států, jejichž vedení by na uhlíkovou neutralitu a tím ekonomický propad nepřistoupilo. Například Čína nebo Rusko.

Odpovědět