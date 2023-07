Klíčem k udržitelnějšímu chovu krav by podle vědců mohl být extrakt z narcisu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Oleksandr Beresko / Shutterstock "Původně jsme narcisy začali pěstovat kvůli výrobě léku na Alzheimerovu chorobu, ale zjistili jsme, že narcisy také produkují sloučeninu, která zabraňuje přežvýkavcům produkovat metan," řekl Stephens.

Narcisy by mohly být klíčem k udržitelnějšímu chovu hospodářských zvířat. Přidáním extraktu z květů těchto rostlin do krmiva se totiž obsah metanu v umělých kravských žaludcích snížil o 96 procent. Tým vědců ze skotské zemědělské univerzity doufá, že u skutečných krav by se produkce metanu mohla snížit o nejméně 30 procent. Informoval o tom zpravodajský web Sky News

Na farmách ve Velké Británii se nyní začíná realizovat čtyřletý testovací program. Kevin Stephens na své farmě v Powysu chová skot a pěstuje narcisy. Je členem týmu, který se snaží získat nové vědecké poznatky o upraveném krmivu. "Původně jsme narcisy začali pěstovat kvůli výrobě léku na Alzheimerovu chorobu, ale zjistili jsme, že narcisy také produkují sloučeninu, která zabraňuje přežvýkavcům produkovat metan," řekl. "Takže příležitost spojit tyto dvě věci byla příliš dobrá na to, abychom ji propásli," dodal. Pro zemědělce, jako je on, by nalezení způsobu, jak hospodařit udržitelněji, mohlo být průlomové.

"Představovalo by to obrovskou změnu v živočišné výrobě," řekl Stephens. "Vlády po celém světě se nyní snaží dosáhnout uhlíkové neutrality tím, že buď zdaňují chovatele hospodářských zvířat, nebo zavádějí kvóty na počet hospodářských zvířat, vzhledem k vedlejšímu produktu v podobě metanu...Toto nám dává velmi reálnou příležitost to změnit," dodal.

Odhaduje se, že polovina emisí metanu v Británii pochází od krav a celosvětově produkují hospodářská zvířata přibližně 14 procent světových emisí skleníkových plynů.

"Náš nový projekt má tři hlavní fáze," uvedl Jamie Newbold ze skotské zemědělské univerzity. "Nejdříve vyvineme dodavatelský řetězec pro narcisy a extrahujeme z nich chemické látky. V druhé fázi budeme testovat, zda je přísada bezpečná pro zvířata i lidi, a nakonec budeme spolupracovat s našimi partnery z řad farmářů v Anglii a Walesu, abychom prokázali, že přísada je účinná při snižování produkce metanu a nákladů na krmivo pro mléčný skot," pokračoval.

"Je to životně důležité, protože skleníkové plyny a globální oteplování jsou velkým celosvětovým problémem. Doufáme, že náš projekt bude součástí řešení, jak snížit roli přežvýkavců v produkci metanu," dodal.

