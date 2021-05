Klimatické změny ohrožují pěstování čaje v Keni a obživu milionů lidí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | International Labour Organization ILO / Flickr Následkem klimatických změn ubude do roku 2050 asi čtvrtina oblastí v Keni, které nyní mají pro čajovník ideální podmínky.

Klimatické změny mohou během několika desítek let zdevastovat odvětví pěstování čaje v Keni, která je největším vývozcem černého čaje na světě. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na zprávu britské charitativní organizace Christian Aid. Mnoho z tří milionů pracovníků, které čajové odvětví v Keni zaměstnává, by mohlo přijít o obživu.

Keňa měla mnoho let se svým tropickým podnebím, slunnými dny a vhodnou půdou ideální podmínky pro pěstování čaje. Čajovníkům se nelépe daří v hornatých oblastech v nadmořské výšce nad 2000 metrů, při teplotách od 16 do 29 stupňů Celsia a za pravidelných srážek. Kvůli klimatickým změnám jsou však srážky v poslední době nepředvídatelné, častěji se objevují záplavy i sucha. Hlavní vinu na problémech čajového sektoru mají podle zprávy nestálé teploty. Zpráva uvádí, že podle odhadů se do roku 2050 průměrné teploty v Keni zvýší o 2,5 stupně Celsia oproti roku 2000. Dokument také připomíná, že Keňa se v poslední době potýkala s rozsáhlými nálety kobylek, které pozřou každý kousíček vegetace, na který narazí.

Následkem klimatických změn ubude do roku 2050 asi čtvrtina oblastí v Keni, které nyní mají pro čajovník ideální podmínky. Projekce jsou ještě pesimističtější u regionů, které nyní mají pro pěstování čajovníku průměrné podmínky. V těchto oblastech do roku 2050 klesne produkce téměř o 40 procent.

Již nyní se keňští pěstitelé čaje potýkají s problémy. V průzkumu provedeném Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) mezi 700 pěstiteli ve všech sedmi keňských čajových regionech respondenti uváděli, že pozorují změny v čestnosti a intenzitě srážek a pokles výnosů související s klimatickými změnami. Třicet pět procent účastníků průzkumu si stěžovalo na sucho.

"Podmínky tu bývaly dobré a měli jsme skvělé čajové sklizně. Když se změnilo klima, produkce čaje na mé farmě klesla," uvedl 72letý pěstitel čaje Richard Koskei ze západní části Keni. "Nemáme tu nic jiného, na co bychom se mohli spolehnout. Lidé z mého okolí budou zvažovat, že z odvětví pěstování čaje odejdou. To bude znamenat ztracená pracovní místa a konzumenti čaje možná zaznamenají nárůst ceny," doplnil Koskei.

