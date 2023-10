Klimatičtí aktivisté narušili muzikálové představení v Londýně, pět z nich zadržela policie

Klimatičtí aktivisté ze skupiny Just Stop Oil narušili ve středu večer divadelní představení muzikálu Bídníci v londýnském West Endu. Pět jich bylo zadrženo, informovala místní policie

Představení v divadle Shaftesbury Theatre muselo být přerušeno a divadlo evakuováno poté, co aktivisté pronikli na jeviště, kde rozvinuli oranžový transparent se symboly a slogany skupiny a skandovali svá poselství směrem k publiku. Incident je zachycen i na videu, které na X zveřejnila samotná skupina požadující po britské vládě okamžité ukončení udělování nových licencí na těžbu ropy a zemního plynu.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil interrupt Les Mis.



🦺 4 people are locked to the stage of the French-revolution-themed show.



💬 “Valjean steals bread to feed a starving child. How long before we are all forced to steal?



🌡 The fossil fuel show can't go on: https://t.co/3tlBID7nKA pic.twitter.com/nCXsIGINoS