Klimatičtí aktivisté plánují v Berlíně časově neomezené blokády

František Balco 19.4.2023 02:37

Oteplování je vid nedokonavý. Znamená to, že průměrná roční teplota se zvýší o 1,5 stupně celsia každých x let. Jestliže je tu určitá mezní hodnota, to jest kritická, tak v co vlastně doufáme? Že do určité doby dostane lidstvo rozum? Nebo se stane zázrak? Protože jinak je to pořád jenom: "Po nás potopa." Jenom buď dříve, nebo později. Tak jak je to myšleno?

Odpovědět