Klimatičtí aktivisté v Berlíně polili budovu kancléřství černou barvou

‼️Ölquelle gefunden – direkt vor dem Kanzleramt‼️



Es sprudelt förmlich aus dem Boden …



Ein bisschen ist auch an die Fassade geraten. Sorry! Wir wollen nur helfen.



Kann die Suche nach neuem Öl in der Nordsee jetzt vielleicht eingestellt werden? @Bundeskanzler pic.twitter.com/tanm9ybuiY