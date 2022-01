Koh-i-noor holding rozvíjí v Rožnově pod Radhoštěm výrobu pro elektroauta Tesla

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Koh-i-noor holding rozvíjí v závodě v Rožnově pod Radhoštěm výrobní program pro elektrické automobily značky Tesla. Jsou to výlisky a bezpečnostní sestavy, vyrábí je firma z divize Koh-i-noor Machinery. V závodě ve východočeské Poličce chce holding do budoucna vyrábět díly pro elektroauta. Vyplývá to z informací v podnikovém magazínu

V září 2020 koupil holding od americké skupiny Milacron výrobní areál v Poličce na Svitavsku, kde se vyráběly vyfukovací a vstřikovací stroje na plasty. Cena akvizice byla zřejmě v nižších stovkách milionů korun. Jde o areál s rozlohou 4,5 hektaru. "To je plocha s obrovským potenciálem, která umožní strategický rozvoj strojírenské divize Koh-i-noor Machinery. Jen výrobní hala má 1,7 hektaru. Zatím ji dokážeme zaplnit zhruba z poloviny, ale je to další výzva. Plány se nám, v kontextu celosvětového boje za uhlíkovou neutralitu a s ní souvisejícího odklonu od spalovacích motorů, už rýsují. V budoucnu bychom zde chtěli vyrábět díly pro elektromobily," řekl ředitel holdingu Vlastislav Bříza. V Poličce působí řadu let společnost Koh-i-noor Ponas, dodávající automobilkám.

V závodě stejné divize v Rožnově pod Radhoštěm rozvíjí holding výrobní program pro elektrická auta značky Tesla. "Konkrétně jde o výlisky a bezpečnostní sestavy pro všechny její modely. To pokládám za velký úspěch strojírenské divize i jejího moravského závodu," řekl šéf holdingu.

Do skupiny s téměř 2300 zaměstnanci patří firmy ze zdravotnictví, energetiky, spotřebního průmyslu, strojírenství a hotely. Nejznámější společností je firma Koh-i-noor Hardtmuth. Podle Břízy nebyl loňský, druhý koronavirový rok příjemný. "Ale je to obor od oboru jiné. Zatímco na zdravotnictví zaměřená Gama Group zaznamená v roce 2021 nejlepší historický výsledek, ve spotřebním, automobilovém či hotelovém průmyslu jsme se museli vyrovnat s propady trhu a při lockdownu a jeho dopadech i počítat ztráty. Pandemie některá odvětví těžce prověřila. Pro nás je ale klíčové, že ztrátoví nebudeme, máme dostatek kapitálu a jsme připraveni na další rozvoj," řekl Bříza. Zdravotnická divize vyrábí a vyvíjí jednorázové zdravotní potřeby.

Velmi dobře si podle Břízy loni vedla i letecká divize, protože o soukromé lety byl v době covidu zájem. Zejména mezi zahraničními zákazníky, kteří představují zhruba 90 procent klientů. Naproti tomu divize dodávající pro automobilový průmysl klesla asi o 20 až 25 procent. "Na úsek výroby a prodeje tužek zase dolehlo dlouhodobé uzavření škol a prodejen. Mimochodem u nás jde o stovku firemních obchodů a na 300 prodavaček, které zůstaly doma. Odliv zahraničních turistů ze země zase znamenal výpadek 40 milionů korun tržeb, zvláště za umělecký sortiment. Vůbec lze říct, že omezený přístup na trhy více než 80 zemí byl hodně bolestivý. Sice se postupně situace stabilizovala, poptávka opět naplnila výrobní kapacitu tužkárny, ale svět před a po covidu už je prostě jiný," řekl Bříza.

V roce 2020 vykázal Koh-i-noor holding konsolidované tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 3,24 miliardy korun. Meziročně byly nižší o 10,4 procenta. Konsolidovaný zisk po zdanění klesl téměř o polovinu na 112,8 milionu Kč. Vyplývá to z výroční zprávy. Asi 75 procent tržeb měl předloni holding v Česku.

Skupině stále chybí zaměstnanci, proto sází víc na automatizaci a robotizaci. Zatím v tomto směru investice neomezila. "Na druhou stranu teď bychom potřebovali v Koh-i-noor Hardtmuth spustit třetí směnu, ale nedostatek lidí do výroby to neumožňuje. Přitom poptávka stoupá a letí vzhůru," řekl Bříza.

Holding vyrábí v ČR, Rusku nebo Bulharsku. Spolupracuje s několika českými univerzitami.

reklama