Kolektivní systém Nevajgluj pomůže obcím s náklady na úklid nedopalků

Filtry se totiž rozkládají až 15 let a do okolí se z nich mohou uvolňovat mikroplasty.

S náklady na úklid, sběr a likvidaci cigaretových nedopalků pomůže obcím kolektivní systém NEVAJGLUJ . Systém, který získal oprávnění ministerstva životního prostředí, vznikl dohodou výrobců tabákových výrobků. Ti mají podle zákona o jednorázových plastech povinnost přispívat obcím na úklid nedopalků.

Podle zákona o jednorázových plastech nedopalky ohrožují životní prostředí, filtry se totiž rozkládají až 15 let a do okolí se z nich mohou uvolňovat mikroplasty. Spolupráce samospráv měst a obcí s Nevajgluj bude podle společnosti fungovat podobně jako kolektivní systémy, které zajišťují zpětný odběr s zpracování vysloužilých elektronických zařízení nebo baterií. Systém budou financovat příspěvky výrobců, kteří tabákové výrobky uvádějí na trh.

Kolektivní systémy zpětného odběru v Česku fungují například na sběr a zpracování vysloužilých elektrospotřebičů, baterií, solárních panelů, svítidel, ale i pneumatik nebo obalových materiálů. Výběrem elektronických zařízení se zabývá například ASEKOL, Ekolamp nebo Rema. ASEKOL v loňském roce podle svých stránek vybral 55 500 tun vyřazených elektrospotřebičů. Výběrem ojetých pneumatik se zabývá společnost Eltma, která provozuje 4000 odběrných míst v zemi. Obalové materiály vybírá společnost Eko-kom.

Kromě hrazení nákladů obcí na úklid, sběr a další nakládání s nedopalky, je cílem projektu i vzdělávání veřejnosti. Zaměří se na omezení odhazování nedopalků v obcích.

"Abychom mohli naplnit své povinnosti vyplývající ze zákona, musíme uzavírat smlouvy s obcemi tak, abychom ve třetím roce po udělení oprávnění spolupracovali s minimálně 90 procenty obcí v České republice,“ řekla ředitelka Nevajgluj Martina Vrbová. "Obcím, které budou nové spolupráci vstřícné a uzavřou smlouvu ještě letos, budou náležet úhrady již za rok 2023,“ dodala.

V následujících týdnech by měly všechny obce a města v zemi dostat návrh smlouvy do datových schránek. Společnost uvedla, že se podle statistik ročně na světě vyrobí zhruba šest bilionů cigaret. Nedopalky se mají správně vyhazovat do směsného komunálního odpadu.

Zpětný odběr výrobků vychází z principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Smyslem je motivovat výrobce k navrhování a produkci výrobků s co možná nejnižším obsahem nebezpečných látek, jejichž následné využití nebo odstranění po ukončení životnosti, bude co nejlevnější a nejjednodušší.

Odpovědnost za celý životní cyklus výrobku včetně zajištění zpětného odběru stanovují v souladu s evropskou legislativou také zákon o obalech a zákon o výrobcích s ukončenou životností.

