Uživatele kokainu přispívají k odlesňování, uvedl kolumbijský prezident

Kolumbijský prezident Iván Duque kritizoval uživatele kokainu za to, že podle něj ničí životní prostředí, protože přispívají k odlesňování planety. Vysvětlil to tím, že pěstitelé koky kvůli pěstování této rostliny kácí lesy. Duque to řekl v rozhovoru s deníkem Financial Times (FT) u příležitosti konference OSN o změnách klimatu, která se koná ve skotském Glasgow.

"Ti, co užívají v různých zemích kokain a vášnivě mluví o nutnosti chránit životní prostředí, si neuvědomují, že užíváním kokainu životnímu prostředí velmi škodí," řekl FT kolumbijský prezident. Podle Duqueho jsou kvůli pěstování koky na jednom hektaru v Kolumbii zničeny téměř dva hektary tropického lesa.

Kolumbie je největším producentem koky, hlavní suroviny pro výrobu kokainu. Podle odhadu OSN je nyní v této jihoamerické zemi koka pěstována asi na 143 000 hektarech. Nové plantáže přitom vznikají i v chráněných rezervacích a národních parcích, uvedl FT.

Pěstování koky v Kolumbii je pro mnohé tamní chudé obyvatele dobrým způsobem obživy. Mnozí také kritizují vládu, že jim nepomohla po uzavření míru s levicovými povstalci z FARC v roce 2016. Území, která povstalci ovládali, se totiž poté stala předmětem boje různých ozbrojených gangů či zájmu ilegálních těžařů, kteří také přispívají k odlesňování.

Listy keře, jehož botanický název je rudodřev koka, se používají pro výrobu narkotika, ale také jsou tisíce let součástí jídelníčku obyvatel vysokohorských oblastí And. Koka pomáhá proti vysokohorské nemoci, dodává energii i vitamíny.

Podle Duqueho se sice odlesňování v Kolumbii loni zvýšilo, v první polovině letošního roku se podle něj ale situace zlepšila.

Kolumbijský prezident spolu se stovkou dalších státníků podepsal v Glasgow dohodu, v níž se její signatáři zavázali zastavit odlesňování do roku 2030.

