Komplikace při stavbě přelivu na Orlíku přinesou zdržení v řádu týdnů

Nynější komplikace při stavbě bezpečnostního přelivu na Orlické přehradě přinesou zdržení v řádu týdnů, znamenají však jen dílčí omezení, řekl ČTK mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Podle středečního vydání deníku Právo prostor pro stavbu přelivu zaplavila voda. Stavbaři zjišťují, kudy do stavební jámy prosakuje a jak problém odstranit. Bezpečnostní přeliv za 1,78 miliardy korun má snížit zatížení vodního díla při extrémních povodních.

"Porucha na Orlíku samozřejmě určité zdržení představuje, zatím to vypadá v řádu týdnů," řekl ČTK Roldán. Podle něj jde jen o dílčí omezení, protože v části stavby na návodní straně práce pokračují stejným tempem. "Navíc harmonogram stavby je ještě na tři a půl roku nejméně, takže se nedá říct, že by šlo o zásadní zdržení," dodal Roldán. Nadále tak podle něj platí, že práce potrvají do roku 2026.

Stavbaři budují bezpečnostní přeliv od předloňského roku, vzniká mimo těleso hráze poblíž administrativní budovy. Má mít tři pole hrazená segmentovými uzávěry, zakrytou část a železobetonový skluz dlouhý 367 metrů a široký 16 metrů. Cílem je především zvýšit zabezpečení přehrady před účinky velkých vod a posílit protipovodňovou ochranu na dolním toku Vltavy pro více než 240.000 obyvatel a jejich majetek. Díky doplňkovému přelivu Orlická přehrada bezpečně zvládne desetitisíciletou povodeň, která odpovídá průtoku 5300 metrů krychlových za vteřinu.

Přípravy projektu začaly už po ničivých záplavách v roce 2002, kdy Orlík dokázal pozdržet kulminaci povodně na dolním toku Vltavy a Labe o 17 hodin. Přehrada byla tehdy vystavena podstatně většímu zatížení, než s jakým projektanti počítali. Odborníci zpracovali 14 variant technických řešení, na studiích se podíleli i zahraniční experti. Stavba byla zahájena v říjnu 2021.

Orlická přehrada je největším vodním dílem v ČR. Její stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala až do roku 1961. V minulosti prošla mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly právě povodně v letech 2002 a 2006.

