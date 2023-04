Konkurenční tlak a extrémní polygamie mohou rypouše dovést k předčasné smrti

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Extrémní polygamie může vést k předčasné smrti rypoušů sloních. Vyplynulo to z nového výzkumu, o němž napsal list The Guardian. Samci, kteří mohou ovládat harém až 100 samic, se totiž snaží co nejrychleji přibrat na váze tím, že hledají potravu v oblastech plných predátorů, a vystavují se tak zvýšenému riziku útoků.

Zatímco míra přežití u samic a samců je v mládí zhruba stejná, po dosažení osmého roku se přežití samců prudce snižuje a klesá na přibližně 50 procent ve srovnání s 80 procenty u samic. Vyplynulo to ze studie 14 000 rypoušů sloních na ostrově Macquarie v jihozápadním Pacifiku.

Velikost rypoušů sloních se dramaticky liší a tyto rozdíly se obvykle začínají projevovat mezi třetím až šestým rokem života, kdy tato zvířata dospívají. Dospělí samci mohou vážit až pětkrát více než samice.

Největší a nejtlustší samci mají reprodukční výhodu, uvedla hlavní autorka studie Sophia Volzkeová z Tasmánské univerzity.

"Potravu mohou získávat pouze z oceánu. Když se dostanou na souš, soupeří s ostatními samci o přístup k samicím," uvedla vědkyně. "Potřebují mít uložené tukové zásoby, aby mohli soupeřit s ostatními samci a přežili na souši, aniž by něco jedli po celé týdny nebo i měsíce," dodala.

U tohoto druhu se projevuje takzvaná extrémní polygamie, při níž malá část největších a nejdominantnějších samců ovládá harémy samic, kterých někdy může být až sto.

Vědci se domnívají, že konkurenční tlak na dospívající samce je může vést ke snaze přibrat co nejvíce za co nejkratší dobu, což má za následek nižší míru přežití. Samci totiž hledají potravu v moři v oblastech, kde jim hrozí větší riziko ze strany predátorů.

"Dospělí samci si potravu hledají hlavně v mělčích vodách. Tato vysoce plodná místa navštěvují jiní mořští predátoři, jako jsou kosatky a světlouni pacifičtí," stojí ve studii.

Rypouši sloní tráví většinu roku na moři. Samci vylézají na břeh na ostrově Macquarie každý rok v srpnu, aby se pokusili ovládnout zdejší pláže.

reklama