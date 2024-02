Kraj Vysočina dostane dotaci 11,8 milionu korun na péči o chráněná území

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kraj Vysočina dostane 11,8 milionu korun na dva projekty zaměřené na maloplošná zvláště chráněná území. Peníze použije na zpracování průzkumů a plánů péče o tato cenná přírodní území a podkladů pro případné změny jejich hranic či pro vyhlášení ochrany dalších lokalit. Podle materiálu , který projednala krajská rada, budou dotace z operačního programu Životní prostředí.

Kraj Vysočina má na starost 155 přírodních památek a přírodních rezervací. Poslední novou přírodní památku nazvanou U Šeredů vyhlásila krajská rada letos v lednu. Území s mokřady zabírá 6,3 hektaru mezi obcemi Jiřín a Ježená na Jihlavsku.

Vloni stála péče o tato chráněná území skoro 15 milionů korun, před deseti lety to bylo okolo čtyř milionů korun za rok. "Opravdu vynakládáme na tato chráněná území čím dál víc peněz," řekl novinářům hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO). Uvedl, že kraj se snaží například zajistit ruční kosení některých luk, odstraňování náletových dřevin a invazivních druhů. Provádějí se botanické a zoologické průzkumy i geodetické práce.

S pomocí evropských dotací už byly placené třeba projekty na zlepšení infrastruktury pro návštěvníky, v chráněných územích přibývaly informační tabule, lávky nebo povalové chodníčky.

Nový projekt, jehož cílem je vytvoření podkladů pro nové vyhlášení vybraných přírodních památek a rezervací, bude kraj uskutečňovat od letoška do poloviny roku 2027. Odborníci budou zjišťovat současný stav těchto území, z čehož může vyplynout i návrh pro změnu jejich hranic. Druhý dotovaný projekt se bude zabývat zpracováním průzkumů a plánů péče ve 23 chráněných lokalitách. Tyto práce by podle webu kraje měly být provedené do poloviny roku 2029.

