Kraj Vysočina vyzývá lesníky, aby netěžili dřevo při hnízdění orlů mořských

Kraj Vysočina vyzývá lesníky, aby těžbu v okolí hnízd orlů mořských a jiných chráněných druhů ptáků citlivých na rušení neprováděli zejména v prvních měsících jejich hnízdění. Časná doba hnízdění orlů se často setkává s obdobím těžebních prací.požádal hospodáře o to, aby v širším okolí hnízd těžili od konce června do začátku ledna. Orel mořský je kriticky ohrožený druh, vloni zaznamenali ornitologové na Vysočině 32 hnízdišť.Kraj Vysočina už skoro deset let pomáhá chránit hnízdiště kriticky ohrožených orlů mořských, čápů černých a výrů velkých. Později se seznam sledovaných vzácných druhů rozšířil o jestřáby lesní, včelojedy lesní, ostříže lesní, kulíšky nejmenší, sýce rousné, holuby doupňáky a luňáka červeného.

"Ve spolupráci s Lesy ČR a pobočkou České společnosti ornitologické dochází k mapování konkrétních hnízd, v jejichž okolí je po dohodě s vlastníkem lesa dodržován po dobu hnízdění klidový režim," uvedl Pavel Řehoř (ANO), krajský radní pro zemědělství a životní prostředí. Vloni odborníci na Vysočině zaznamenali 137 obsazených hnízdišť zvláště chráněných ptáků.

Dohledávání hnízdišť je podle kraje důležité i kvůli doznívající kůrovcové kalamitě v lesích. Jeho doporučení k ochraně hnízd vybraných druhů ptáků obsahuje termíny a vzdálenosti od hnízd pro jednotlivé ptačí druhy, které je potřeba respektovat. Kraj toto doporučení minulý měsíc rozesílal lesníkům s prosbou o spolupráci a s poděkováním za dosavadní pomoc.

