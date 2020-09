Krajina v okolí hřebčína Kladruby zapsaná pod UNESCO by se měla dál kultivovat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem, která byla loni v červenci zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, by se měla dál kultivovat. Byla vyhlášena rozšířená ochranná zóna za Labe směrem k Trnávce a Chvaleticím, kde by nemělo vyrůst nic, co by památku znehodnotilo, uvedla Zuzana Nováková z kanceláře hejtmana. Úpravy svého majetku chystá Pardubický kraj i kladrubský hřebčín.

Hejtmanství se hlásí k opravě silnic v území a k výstavbě nové cvičné jízdárny pro jezdeckou školu a učiliště, která nahradí plechovou halu v sousedství hřebčína. Velkou akcí bude zejména stavba nového mostu přes Labe v Řečanech nad Labem, který by měl nahradit ten současný, který je v havarijním stavu. Po konzultacích s památkáři vznikne most, který vizuálně nenaruší pohledy na památku UNESCO. "Tady se neobejdeme bez spolupráce se státem, je to opravdu velká investice," uvedl předseda Rady památky Roman Línek.

Součástí historické kompozice krajiny hřebčína jsou zejména staré aleje stromů, které potřebují údržbu a rehabilitaci. Jde nejen o hlavní klasicistní aleje, ale také o vedlejší a ovocné aleje i stromořadí na pastvinách. "Rehabilitace znamená náhradu jednotlivých stromů kus za kus, kdy se místo odumřelého stromu vysadí jiný exemplář totožného druhu nebo odrůdy," uvedl ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.

Obnovu pod dohledem památkářů podstupuje v současnosti několik užitných staveb v areálu hřebčína. Například stáj Paddock se vrátila do své původní podoby s tradičně tesaným krovem, pálenými taškami na střeše a replikami historických oken. Na řadu přijde brzo také historická pilířová stodola na Miláčku.

Ve stadiu úvah je zatím vybudování záchytného povrchového parkoviště v Řečanech nad Labem. V ochranném pásmu je také barokní zámeček a pivovar v Semíně, kde majitelé plánují vybudovat ubytovací a stravovací zařízení. Hřebčín se rovněž zabývá historickým vodním systémem odvodňovacích a zavodňovacích kanálů a stružek v krajině památky. Zatím byla v letech 2006 až 2008 revitalizována slepá ramena Labe. Navázat by měla obnova celého páteřního systému vodních příkopů, náhonů a vodotečí.

Krajinu v okolí hřebčína utváří chov a výcvik koní už zhruba 500 let. Hlavní přístupové osy vedou přes stáje, nikoliv přes zámek, jak je obvyklé u jiných panství. Na osy navazuje území pastvin vymezené stromořadími a malebný krajinářský park Mošnice. Hřebčín včetně základního kmenového stáda starokladrubských koní je od roku 2002 národní kulturní památkou.

reklama