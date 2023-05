Krajský úřad bude pokračovat v řízení o změně povolení pro elektrárnu Chvaletice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | bikemp / Shutterstock

Krajský úřad v Pardubicích bude tento týden pokračovat v řízení o změně integrovaného povolení pro elektrárnu ve Chvaleticích, které přerušil koncem února. Energetické zařízení stále nezískalo pravomocnou výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť. Proti změně povolení bude moci provozovatel podat odvolání, o němž by rozhodovala pobočka ministerstva životního prostředí v Hradci Králové, řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Vlasák."Zašleme elektrárně informaci, že pokračujeme v řízení, a vyzveme ji, aby se vyjádřila k podkladům pro vydání změny integrovaného povolení. Musí dodržovat evropské limity. Elektrárna nemá výjimku a nemůžeme čekat na další rozhodování soudů či ministerstva životního prostředí," uvedl Vlasák.

Přísnější evropské limity, takzvané závěry o BAT, začaly platit 18. srpna 2021. Elektrárna o výjimku z emisí rtuti a oxidů dusíku usiluje několik let. Žádost podala na konci roku 2018, ale stále ji i kvůli odporu ekologických organizací nemá. V minulosti výjimku na šest let vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí, pobočka Krajského soudu v Olomouci ji však zrušila. Provozovatel elektrárny proti rozhodnutí podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ta však nemá odkladný účinek.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by podle svého vyjádření investovat další vysoké částky, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, původní výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu o dva roky kratší.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Vloni vyrobila rekordních 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny.

