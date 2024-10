V Zoo Hodonín přišla na svět mláďata v přírodě vyhynulého lva berberského

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | William Beem / Flickr Lev berberský je velká, v přírodě již vyhynulá kočkovitá šelma, poddruh lva. V zajetí přežívá několik posledních desítek kusů.

V Zoo Hodonín přišla na svět mláďata lva berberského, který už v přírodě vyhynul. Původně byla čtyři, jedno ale uhynulo. Zbylá tři prospívají dobře. Expozice je uzavřená, aby měly šelmy klid, návštěvníci proto mláďata zatím neuvidí, uvedl mluvčí zařízení Ivo Cencinger. Dvojice lvů berberských v expozici zoo loni nahradila smetanově zbarvené lvy jihoafrické.

Koťata se narodila 12. září. Původně čtyři, jedno z nich však bylo výrazně menší, slabé a třetí den uhynulo. U početnějších vrhů je to ale běžné. Tři zbývající koťata zatím podle mluvčího prospívají dobře. Aby měla čtyřletá lvice i její mláďata potřebný klid, vnitřní expozice lvů je pro návštěvníky uzavřena.

Nyní tříletý samec je od matky s mláďaty oddělený, podobně i v přírodě je samice zpočátku vychovává v ústraní a ke smečce je přivede později.

"Běžné bývá spojení zhruba kolem druhého měsíce po porodu, není to ale pravidlo, ke zvířatům je potřeba přistupovat individuálně. Dostatečně dlouhý pobyt s rodiči je pak důležitý pro správný sociální vývoj zvířat a řídí se i chovatelskými potřebami. Osamostatnění a odchod mláďat od rodičů u lvů s ohledem na jejich smečkový způsob života nastává obvykle v období 1,5 až 2 let," uvedla zooložka Zdenka Vavrysová.

Lev berberský jako poddruh již v přírodě vyhynul, chov udržují pouze zoologické zahrady a v současnosti se jejich počet pohybuje lehce nad sto kusy.

"Sestavení úspěšného chovného páru je proto složitější, protože jich genetická základna je malá. Chov a přesuny těchto šelem v licencovaných zoologických zahradách se řídí doporučeními koordinátora Evropského záchovného programu. Ten doporučuje spojování vhodných jedinců a přesuny mláďat, vedoucí k co největší genetické pestrosti populace lvů berberských v lidské péči, což jsou zásadní kroky pro přežití tohoto druhu do budoucnosti,“ uvedl ředitel Zoo Hodonín Martin Krug.

V Hodoníně začali lvy berberské chovat v roce 2007 a k vidění zde byli do roku 2019, i když nevytvořili žádný chovný pár. Chov zahrada obnovila vloni poté, co do bratislavské zoo odešel už osamocený samec lva jihoafrického. Samice porodila dosud dvakrát, o obě mláďata ale přišla.

Kdy bude moci veřejnost lvíčata spatřit, není zatím jasné, Vše bude záležet na zvířatech a vývoji situace. "S ohledem na předchozí zkušenosti jsme velmi opatrní a poskytujeme zvířatům dostatek času. Kondice mláďat zatím plně odpovídá věku. Vidí, samostatně se pohybují, ale zdržují se hlavně v blízkosti matky. Podle kontrolního vážení se jejich hmotnost pohybuje kolem 3,5 kilogramu,“ doplnila Vavrysová.

