Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k procesu EIA spalovny ve Vsetíně

Krajský úřad Zlínského kraje vydal souhlasné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA v případě spalovny komunálního odpadu ve Vsetíně, informovala mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková. Společnost Zásobování teplem Vsetín (ZTV) chtěla vybudovat zařízení pro energetické využívání odpadu (ZEVO) ve vsetínské části Ohrada. Proti výstavbě byla ve Vsetíně část veřejnosti, proti záměru vznikla i petice. V roce 2019 zamítli stavbu i zastupitelé města. Společnost ZTV poté uvedla, že od záměru odstupuje, chce však dokončit proces posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA.

"Dokončení procesu EIA je důležité z pohledu naší mateřské společnosti MVV Energie CZ, která jedná o výstavbě zařízení ZEVO s obdobnými parametry i v dalších městech, kde provozuje centrální zásobování teplem a kde vedení měst zvažuje různé varianty, jak řešit likvidaci komunálního odpadu po zákazu skládkování. Úspěšné dokončení procesu posuzování vlivu ZEVO na životní prostředí ve Vsetíně bude garancí, že tyto vlivy budou i v jiných městech s největší pravděpodobností zanedbatelné," uvedl dříve předseda představenstva ZTV Michal Chmela.

Skutečnost, že projekt nebude pokračovat, potvrdila dnes ZTV na svých webových stránkách. "Souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA znamená, že ZEVO ve Vsetíně by mělo jen zanedbatelný vliv na životní prostředí. To je důležitá informace pro města, kde naše mateřská společnost MVV Energie CZ výstavbu ZEVO o malé kapacitě zvažuje. Aktuální je to například v Uherském Hradišti," uvedl Chmela. Projekt by podle něj ve Vsetíně mohl být v budoucnu oživen jen na přání města. "Město je pro projekt tohoto druhu naším přirozeným partnerem, město je subjektem, který komunálním odpadem disponuje, a je autoritou zastupující a prosazující zájmy obyvatel Vsetína," uvedl Chmela.

Starosta Vsetína Jiří Růžička (KDU-ČSL) již dříve uvedl, že spalovna může mít nezanedbatelná ekologická rizika a její výstavba na Ohradě nedaleko centra města je nevhodná. "Město Vsetín i nadále trvá na negativním stanovisku k případné výstavbě zařízení ZEVO u Kauflandu. Plán na výstavbu spalovny jednoznačně odmítli radní i zastupitelé v roce 2019 a tento postoj se nezměnil, usnesení radních i zastupitelů jsou stále platná. I v rámci procesu EIA radnice toto stanovisko jasně deklarovala," řekl dnes Růžička.

