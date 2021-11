Krnovské centrum pro nové využití nepotřebných věcí udalo i paroží jelena

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Bart Heird / Flickr Největší zájem je o knihy a kuchyňské nádobí. Zatím nejkurióznějším předmětem bylo jelení paroží. I to ale do dvou dnů našlo nového majitele. Ilustrační foto

Knihy, porcelánové nádobí, ale i hrnce či paroží jelena čtrnácteráka. I to jsou předměty, které se objevují v krnovském re-use centru, kam lidé mohou přinášet nepotřebné věci a jiní si je zadarmo mohou odnést. Věci z druhé ruky tak najdou nové využití a nestanou se odpadem. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.

Centrum ve městě funguje víc než čtyři měsíce v pronajatých prostorách bývalé výkupny druhotných surovin ve Vaškově ulici. Původně město uzavřelo smlouvu o pronájmu prostor do konce roku, protože se však nová služba osvědčila, prodlouží ji na celý příští rok. "Centrum denně navštíví až 20 osob a zájem tak splnil naše očekávání. S majitelem pozemku proto jednáme i o možném odkupu areálu. Pokud by došlo k dohodě, rádi bychom prostory zrekonstruovali," řekla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb.

Nejvíc podle ní lidé do centra přinášejí knihy, které obsluha vyskládá do volných polic skříní, kde si je zájemci mohou prohlédnout. Někteří si je půjčí a po přečtení zase vrátí. "Po knihách je největší zájem o porcelán i hrníčky a skleničky všeho druhu. Objevují se i sportovní potřeby, které si poměrně rychle najdou nového majitele, stejně jako nábytek. Lidé se také často ptají na kuchyňské nádobí, jako jsou hrnce nebo pánve," uvedla Hájková. Zatím nejkurióznějším předmětem bylo podle ní paroží jelena čtrnácteráka. I to ale do dvou dnů našlo nového majitele.

"Občas se stane, že lidé si nějakou věc odnesou, ale za pár dní ji vrátí s tím, že si to rozmysleli. Takový postup je v pořádku. My jsme rádi, že věci nekončí v kontejneru," doplnila Hájková.

Centrum je otevřené každý pracovní den. Lidé mohou nosit nábytek, vybavení domácností, dekorace, mechanické spotřebiče, hračky, sportovní vybavení, knihy i časopisy. Sběrné místo nepřijímá drobnou a domácí elektroniku, pracovní elektrické nástroje či jiná elektrozařízení, čalouněný nábytek, plyšové hračky a oblečení. "Přijaty jsou jen čisté a funkční předměty, o převzetí má právo rozhodnout obsluha," řekla Hájková.

Podobná centra fungují například v Jihlavě, Třebíči, Teplicích i dalších městech.

