Kupka: Stát může vrátit veřejným dopravcům poplatky za obnovitelné zdroje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Vozy na elektrickou trakci, tedy vlaky, tramvaje nebo trolejbusy, přepraví v ČR kolem 70 procent cestujících. Celkem je v Česku přes 3200 kilometrů elektrizovaných železničních tratí. V městské dopravě pak elektřinu kromě pražského metra využívají tramvajové a trolejbusové provozy. V Česku jezdí 1710 tramvají a 733 trolejbusů.

Stát vrátí provozovatelům hromadné dopravy poplatky na podporu obnovitelných zdrojů energie zaplacené v letošním roce. Opatření schválené již loni Poslaneckou sněmovnou odsouhlasila Evropská komise s tím, že nejde o nedovolenou veřejnou podporu. Na konferenci "Výzvy moderní MHD" to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS)Dopravci mohou podle svých údajů takto v součtu ušetřit až 900 milionů korun ročně, z toho na dopravní podniky připadá asi třetina. Vracení plateb by měl podle Kupky zajistit Operátor trhu s elektřinou co nejdříve, zřejmě ještě letos.

Podle Kupky bude klíčový krok pro dopravce zastropování cen energií v kombinaci se spotovými cenami. Dopravci tak budou platit spotovou cenu, pokud bude nižší než strop, nebo zaplatí maximálně zastropovanou částku.

Podpora bezemisních forem dopravy je prioritou Evropské unie. Podobné úlevy platí rovněž v dalších zemích EU, například v Německu. Novelu zákona o podporovaných zdrojích energie schválila Sněmovna loni na podzim. Opatření se týká dopravců, kteří jezdí s vozy na elektřinu, tedy železnice či lanovek a dopravních podniků provozujících metro, tramvaje nebo trolejbusy.

