Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se zlepšila, opatření byla odvolána

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se dnes výrazně zlepšila. Meteorologové nejdříve odvolali stav regulace pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko a smogovou situaci pro Třinecko. Později v 16:00 i smogovou situaci pro Ostravu, Karvinou a Frýdecko-Místecko. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Při regulaci musejí některé průmyslové podniky dodržovat regulační opatření včetně omezení výroby.Smogovou situaci, která předchází regulaci, meteorologové vyhlásili v pátek, regulaci pak v noci na sobotu. Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší na některých měřicích stanicích v sobotu ráno i více než čtyřnásobně překračovaly imisní limit, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. Stanice tak vykazovaly hodnotu až 200 mikrogramů na metr krychlový. Dnes ráno se pohybovaly v rozmezí od 50 do 190 mikrogramů na metr krychlový, během dne však klesly na 17 až 145 mikrogramů. Aktuálně se pohybují od 19 do 130 mikrogramů.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

