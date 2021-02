Kvalitu vody v nádrži Jordán vylepší srážecí stanice na fosfor

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ŠJů / Wikimedia Commons Jordán byl vybudován v roce 1492 a je pravděpodobně nejstarší přehradní nádrží v Česku. Je určen k zásobování Tábora pitnou vodou.

Tábor chce na Košínském potoku vybudovat srážecí stanici na fosfor, která by měla zvýšit kvalitu vody v nádrži Jordán. Náklady činí asi šest milionů korun. Novinářům to na on-line tiskové konferenci táborský místostarosta Václav Klecanda (Piráti).

Fosfor se do vodní nádrže, která byla před několika lety odbahněna, dostává především ze špatně čištěných komunálních odpadních vod a také z rybářského hospodaření v povodí. "Fosfor krmí sinice, které se v nádrži Jordán vždy přemnoží. Tím pádem je kvalita tamní vody velmi špatná," uvedl Klecanda.

Město problém řeší několik let. Původně chtělo srážecí stanici vybudovat pod hrází košínské nádrže, z níž také přitéká voda do Jordánu. "Ale to se kvůli majetko-právním vztahům nepodařilo vyřešit. Navíc cena tehdy byla kolem 10 milionů korun, takže jsme hledali jiné řešení," řekl Klecanda.

Srážecí stanice bude zachytávat řadu nežádoucích látek, ale nejčastěji jde právě o fosfor. Podle vědců je v průměru v Jordánu 20 až 40 mikrogramů fosforu na litr, a maxima jsou dokonce 80 mikrogramů. Pro rekreační využití je ideální hodnota pod 20 mikrogramů na litr.

Jordán byl vybudován v roce 1492 a je pravděpodobně nejstarší přehradní nádrží v Česku. Je určen k zásobování Tábora pitnou vodou. Jeho odbahnění, které po více než dvou letech skončilo v létě 2014, stálo 466 milionů korun. Ze dna Jordánu postupně zmizelo přes 260.000 krychlových metrů bahna. Rozsáhlou revitalizaci zkomplikovalo dvojí protržení hráze.

