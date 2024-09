Kvůli dešťům spadly na Ústředním hřbitově lípy, v zahradě vily Tugendhat vrba

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Intenzivní déšť způsobil v Brně na několika místech vyvrácení vzrostlých stromů. Veřejná zeleň města Brna (VZMB) zaznamenala spadané stromy v Lužánkách, okolí Špilberku i ve Wilsonově lese. Několik více než stoletých líp popadalo na Ústředním hřbitově, v zahradě vily Tugendhat se vyvrátila ikonická vrba. S ohledem na riziko padajících stromů jsou uzavřené také přístupové cesty k pavilonu Anthropos. ČTK to zjistila od zástupců městských organizací a mluvčího městské části Brno-střed Michala Šťastného.K vytrvalému dešti se o víkendu přidal silný vítr, což na mnoha místech poškodilo stromy. Zatím pracovníci evidují několik vyvrácených stromů v Lužánkách a na Špilberku. "Ve Wilsonově lese jich budou desítky. Jsou i stromy, kolem kterých se dělají v půdě trhliny, a je to na hraně. Obávám se toho, co ještě přijde. S tolika milimetry vody naráz nemáme zkušenost. Záleží také na počasí, kdy se půda začne vysoušet," řekl v pondělí ředitel VZMB Jozef Kasala.

Na Ústředním hřbitově spadlo šest vzrostlých stromů, většinou lípy. "Spadlo i několik menších stromů, ale to je standard. Lípy měly i více než 100 let, takže nás to znepokojilo," uvedla ředitelka správy hřbitovů Alena Říhová. Stromy poškodily několik hrobů včetně čestného kruhu. "Hřbitov je zavřený a zůstane zatím i nadále. Nevěřím, že by se už nic neobjevilo. Stromy mají dlouhodobě nevyhovující podmínky. Nyní jsou podmáčené, jak to nebylo ani v roce 1997," dodala ředitelka. Pár stromů popadalo také na hřbitovech v Řečkovicích, Králově Poli a Židenicích. Podle Říhové tam situace není tak vážná.

V souvislosti s podmáčenou půdou správa hřbitovů také poprvé dočasně zastavila pohřbívání do země. "Musíme počkat, až trochu ustoupí voda z půdního profilu, abychom měli při výkopu stabilitu. Jinak hrozí zavalení pracovníků i sesuv, je to zkrátka nebezpečné. Předpokládám, že začneme pohřbívat od příštího týdne," doplnila v pondělí Říhová.

Uzavřená do odvolání zůstává také zahrada vily Tugendhat, kde se vyvrátila vrba. "Větve spadly na terasu vily, ale nic nepoškodily. Nicméně strom, který byl ikonický, tam už nebude. Jiné škody zatím nemáme, ale preventivně je uzavřená i Arnoldova vila se zahradou," sdělila Barbora Kachlířová, mluvčí Muzea města Brna, které má vily na starost.

Do odvolání bude zavřený pavilon Anthropos, k němuž jsou z bezpečnostních důvodů uzavřené přístupové cesty. Mluvčí radnice Brno-střed Šťastný ČTK řekl, že tam evidují pády stromů, stejně jako třeba v parku na náměstí 28. října nebo v parku Vrchlického sad. Na rizikových místech plánuje městská část instalovat informační cedule s varováním před možným nebezpečím. Upozorňují na něj také strážníci. V sobotu zaznamenali případ, kdy se zřítila mohutná větev v parku pod Mahenovým divadlem vedle ženy s kočárkem.

reklama