Kvůli odlovu přemnožených prasat zavřou od prosince v noci lesy kolem Jablonce

Kvůli odlovu přemnožených divokých prasat budou zavřeny od prosince lesy kolem Jablonce nad Nisou. Myslivci potřebují uzavřenou honitbu, aby mohli bezpečně stavy černé zvěře snížit. Uzavření lesů se bude týkat oblasti Rádla, Srnčího dolu a Prosečského hřebene. Zákaz potrvá od 1. prosince do konce února příštího roku v nočních hodinách vždy od 18:00 do 08:00 následujícího dne, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.

"Zákaz vstupu bude vyhlášený proto, aby myslivci mohli přemnoženou zvěř odlovit. To není v současné době možné, protože se v lesích pohybují hodně houbaři nebo tam lidé venčí své psy, které nemají na vodítku. Často lidé běhají v lesích i v noci. Divočáci tak nemají klid, který paradoxně nacházejí na okrajích města, na loukách při sídlištích, kde je pro ně často i dostatek potravy. Proto statutární město chystá razantní opatření k regulaci černé zvěře," řekl k rozhodnutí lesy uzavřít primátor Miloš Vele (ODS).

Opatření, jehož cílem je snížení stavů divočáků v okolí Jablonce, počítá například i s instalací odchytové klece a fotopastí. "Dalším opatřením bude povolení odlovu, a to i na nehonebních pozemcích," doplnila Petra Němečková z oddělení životního prostředí města. Lesy město neuzavírá poprvé, podobně byl vstup do oblasti Srnčího dolu v noci zakázán loni od srpna do konce října. Za tři měsíce tam tehdy myslivci ulovili 42 zvířat, tolik jich běžně uloví za celý rok.

Na divoké prase mohou lidé v Jablonci narazit i na sídlištích. "Pokud divoké prase někde v noci potkáte, pak v klidu odcházejte. Nesnažte se jej nějak plašit či dělat rámus. To si může bachna, která chrání selata, vyložit jako ohrožení a může k obraně selat zaútočit," doporučila lidem Němečková. Ohroženi jsou podle ní volně pobíhající psi, prase může na psa zaútočit, protože ho vyhodnotí jako hrozbu. "Většina takových střetnutí končí pro psa tragicky, nemluvě o možnosti nákazy psa Aujesztskyho chorobou, na kterou není lék a pes do 48 hodin umírá," dodala.

I proto se chce jablonecká radnice zaměřit na kontroly majitelů psů, zda mají zvířata na vodítku. "Pokud ne, budou se na místě udělovat blokové pokuty," řekla Fričová. Než se myslivcům podaří stavy divokých prasat snížit a zatlačit je zpět do lesů, doporučila radnice obyvatelům města, aby malé děti nenechávali po setmění venku samotné, aby psy pouštěli z vodítka jen na plochách k tomu určených a v lese je měli důsledně na vodítku. Prasata by také lidé neměli krmit, a proto je třeba odstranit všechny bioodpady z hranic lesních pozemků a bioodpad odkládat jen do nádob k tomu určených.

