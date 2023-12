Kvůli překročení hlukových limitů z dolu Turów sestaví MŽP komisi expertů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kvůli opakovanému překročení hlukových limitů v okolí polského hnědouhelného dolu Turów v nočních hodinách zřídí Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) komisi expertů. Ta má rozhodnout, zda lze překročení limitů přičíst výhradně činnosti v polském dolu. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. Podle Poláků hluk nepochází z dolu, může být ze silnice I/35 nebo z průmyslové zóny, vedení dolu totiž už po jarním měření provedlo technická opatření s cílem hluk snížit.

Monitoring dopadů těžby uhlí v polském hnědouhelném dolu Turów na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali loni 3. února. Hluk se kolem dolu měřil od začátku letošního roku pětkrát, na české straně v zahradách domů v Uhelné a Oldřichově na Hranicích, v Polsku u obce Opolno-Zdrój. Na české straně hranice už v dubnu hluk krátkodobě překročil noční hygienický limit 40 decibelů (dB), a znovu také v září. V průměru ale podle zprávy ostravského zdravotního ústavu hluk přípustnou zátěž nepřekračuje.

"Díky dohodě o spolupráci má Česká republika právní záruky, že to, co se děje na polské straně v blízkosti dolu, nebude ignorováno. K překročení hlukových limitů došlo letos dvakrát. Nejedná se tedy o ojedinělý případ. Na jaře příštího roku se proto sejde expertní skupina, která posoudí, zda za překročení hluku může výhradně činnost dolu Turów. Pokud to výsledky potvrdí, využijeme veškeré dostupné prostředky vyplývající z dohody k tomu, abychom se dočkali adekvátní nápravy," řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Překročení limitů hluku zaznamenalo první měření od 17. do 25. dubna a znovu při měření od 18. do 25. září. V září přístroje v Uhelné po odečtení takzvané nejistoty naměřily 42,9 dB a v Oldřichově 44,8 dB. Z analýzy vyplývá, že zdroj nadlimitního hluku pocházel z jihozápadní části dolu Turów. Podle krajského radního pro životní prostředí Václava Židka (Piráti) ale Poláci považují za nepravděpodobné, že by byl za překročení hlukových limitů zodpovědný jejich důl.

"Přesto polská strana přijala opatření a ve své reakci ministerstvo životního prostředí informovala o instalaci tří protihlukových krytů na hnacích stanicích dopravníků a sady tichých válečků na vybraných dopravnících umístěných na jižní hranici dolu ve třetím čtvrtletí letošního roku," dodal Židek. Upozornil, že s ohledem na nevhodné meteorologické a povětrnostní podmínky nelze v zimním období hluk objektivně měřit. I proto se expertní komise MŽP sejde až počátkem jara příštího roku.

reklama