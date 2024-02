Kvůli spalovně v Rybitví se možná bude konat veřejné slyšení v Senátu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice

Kvůli plánované spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic by se mohlo konat veřejné slyšení v Senátu. Obce projekt nechtějí, bojují proti němu od roku 2006. ČTK to řekla senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL). Senátoři se tento týden v Pardubicích sešli se zástupci obcí i firmou AVE CZ, která chce odstavenou spalovnu obnovit.

"Nesouhlasím s pokusem o její opětovné zprovoznění ze strany společnosti AVE CZ, kterou policie navíc stíhá za daňové nepravosti v souvislosti s nakládáním s odpady," uvedla Horská.

Veřejné slyšení by mohl vyvolat Senát za účasti odborníků, zástupců obcí, ministerstva životního prostředí nebo investorské firmy. Senát již projednával petici s desítkou tisíc podpisů, kterou iniciovaly Pardubice jako protest proti obnovení spalovny.

Skupina senátorů přijela na jednání do krajského města, prošli si také areál odstavené spalovny v Rybitví. "Senátoři se mohli seznámit s názory obou stran, zástupci obcí i firmy. Když to srovnám s ministerskými úředníky, tak je to velký rozdíl, nikdy v jejich zájmu nebylo se na místo přímo podívat," řekla ČTK starostka Eva Šmeralová (Pro Rybitví). Senátoři například viděli, že ke spalovně vede jediná úzká cesta, která by kapacitně modernizované spalovně nestačila, dodala.

Obce teď shromáždí všechny posudky a pošlou je do Senátu, následovat by mohlo veřejné slyšení. Samosprávy také usilují o změnu zákona, chtějí se proto sejít s poslanci Pardubického kraje a požádají je o pomoc. Pro změnu legislativy připraví doklady, uvedla Šmeralová.

"Stávající legislativa je nedostatečná. V Senátu bude jednání dvou výborů, budou posuzovat co dál, a to zřejmě bude veřejné slyšení, které upozorní ministerstvo životního prostředí, která chystá zákon. A my bychom rádi, aby legislativu upravilo v zájmu občanů," dodala Horská.

Podle starostky Šmeralové se také nejspíš v březnu uskuteční na popud investorské firmy setkání zástupců města Pardubic a firmy AVE.

Za platnosti současného zákona mají firmy možnost žádat o posudek vlivu na životní prostředí EIA opakovaně. Obce apelují například na to, aby žádosti mohly firmy podávat maximálně třikrát.

Společnost AVE CZ loni na jaře získala po letech kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA a může pokračovat v přípravě modernizace spalovny, která je odstavená od roku 2004. Stanovisko EIA je podmíněné 45 body, které musí firma AVE splnit. Podle Šmeralové jsou některé podmínky těžko splnitelné.

