Labutě k ledové hladině nepřimrznou, odpočívají, vzkazují pardubičtí strážníci

Městská policie v Pardubicích v mrazivých dnech opakovaně přijímá telefonáty o přimrzlých labutích na ledové vodní hladině. Strážníci volajícím musí vysvětlovat, že ptáci na ledu odpočívají a rozhodně nepřimrzají. Lidé takto v obavách volají každý rok, řekla mluvčí strážníků Lucie Klementová.

"Labuť velká je náš největší vrubozobý vodní pták. V zimním období se páry i s mláďaty stahují k tekoucím vodám, aby měly přístup k potravě. Pokud se v blízkosti nachází zamrzlá ledová plocha, nepohrdnou malým odpočinkem na ní. Zdravá labuť nepřimrzne a za necelých 30 let odchytů se s tím strážníci ani nesetkali," řekla Klementová.

Labutě a kachny jsou běžnou součástí Pardubic. Lidé je často chodí krmit. Zvířata i často opouštějí vodní plochy a vydají se do města za lidmi. Strážníci je pak musí odchytit a vrátit k vodě. Krmení vodního ptactva je vhodné v zimě, kdy nemají přirozenou potravu. Lidé ovšem často nevědí, co je pro ně vhodné. Tvrdý chléb nebo rohlíky by jim dávat neměli.

"Pečivo sice představuje snadný zdroj energie, ale není příliš vhodné. Ideální jsou obiloviny, ve slupce vařené brambory, odřezky nebo slupky ze zeleniny nebo speciální granule pro vodní vrubozobé ptáky. Důležité je také dodržovat pravidlo, že pokud se už v místě vyskytuje větší množství krmiva, tak další není potřeba přihazovat. Škodí to ptactvu i vodě," uvedla Klementová.

