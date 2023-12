Lesy ČR podcenily kůrovcovou kalamitu na Moravě, soud potvrdil pokutu, uvedly HN

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lesy České republiky v roce 2017 podcenily kůrovcovou kalamitu na severní Moravě. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost státního podniku proti pokutě 3,5 milionu korun, kterou mu uložila Česká inspekce životního prostředí právě za nedůsledný zásah proti kůrovci. Rozhodnutí, na které dnes upozornily Hospodářské noviny (HN), je dočasně zpřístupněné na elektronické úřední desce . Rozhodnutí se týká nedostatečných opatření na Olomoucku, Bruntálsku, Frýdecko-Místecku a Jesenicku.

"Po stěžovateli se nechtělo, aby vymýtil kůrovcovou kalamitu, nýbrž to, aby alespoň zbrzdil šíření kůrovce a zmírnil tak škodlivé následky," stojí v rozsudku. Jako stěžovatel v řízení figurovaly právě Lesy České republiky.

Lesy České republiky poukazovaly na to, že za šířením kůrovce byly především nepříznivé klimatické podmínky. Soud ale připomněl, že inspekce to zohlednila jako polehčující okolnost a státnímu podniku kladla k tíži spíše to, že svou nečinností přispěl k rozšíření kalamity.

"Stěžovatel je státním podnikem, který se zaměřuje na lesní hospodářství. Lze tedy očekávat, že má odborné, organizační a technické předpoklady, aby řádně a včas plnil zákonné povinnosti v oblasti ochrany lesů," rozhodl soud. Podle soudů mohli lesníci například okamžitě zastavit plánované těžby v kůrovcem nezasažených oblastech a přesunout personál a techniku do postižených porostů.

Podle Hospodářských novin státní podnik podal podobnou žalobu také kvůli půlmilionové pokutě za kalamitu v jižních Čechách, avšak u soudů neuspěl. Další žaloba se týká více než třímilionové pokuty udělené inspekcí za nezpracování kůrovcem napadených stromů na Třebíčsku v letech 2020 a 2021. O ní ale soudy dosud nerozhodly, uvádí deník.

