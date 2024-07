Lesy ČR: Pokud to nebude nutné, v možné CHKO Krušné hory těžit nebudeme

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Chmee2 / Chmee2 / Wikimedia Commons Souhlas s těžbou dřeva by se měl týkat lokalit Vlčí důl a Lomské údolí, kudy vedou turistické stezky.

Státní podnik Lesy ČR zažádal o souhlas s kácením stromů na území, kde by mohla být CHKO Krušné hory, pro případ mimořádných událostí. Šlo by o situace, kdy by byla ohrožena bezpečnost lidí a hrozily by značné škody. Souhlas s těžbou dřeva by se měl týkat lokalit Vlčí důl a Lomské údolí, kudy vedou turistické stezky. Pokud to nebude nutné, těžit se tam nebude, řekla ČTK v reakci na úterní prohlášení ekologické organizace Greenpeace mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová."Greenpeace tradičně zkresluje informace a vyvolává tím strach a obavy, stejně jako v aktuální kampani o východním Krušnohoří. Pravda je ale daleko střízlivější," řekla ČTK Jouklová.

Organizace Greenpeace uvedla, že podnik podal žádost o povolení těžby v nejvzácnějších chráněných krušnohorských lesích, aniž by firma specifikovala, kolik stromů chce vykácet nebo kde. U obou maloplošných chráněných území organizace Greenpeace poslala do řízení, která vede Krajský úřad Ústeckého kraje, vyjádření s požadavkem na jasnou specifikaci plánovaného kácení včetně šetření na místě. Ekologičtí aktivisté vyzývají k co největší ochraně území a povolení kácení nebezpečných stromů pouze v těsné blízkosti značených cest a komunikací. Greenpeace se například také ohrazuje proti vytváření skládek z klád a odvážení dřeva z lokalit.

"Lesy ČR v dubnu požádaly Krajský úřad Ústeckého kraje o vydání souhlasu s těžbou v přírodní rezervaci Vlčí důl a v přírodní památce Lomské údolí, ovšem pouze za mimořádných situací, při nichž jde o bezpečnost, tedy o zdraví, nebo dokonce o život a při nichž mohou vzniknout velké škody. Pokud takové situace nastanou, chceme být připravení na okamžitý zásah, protože oběma zmíněnými oblastmi vedou velmi navštěvované turistické stezky. Pokud to nebude nutné, těžit tam nebudeme," sdělila ČTK Jouklová.

V mimořádných případech, jako jsou například následky vichřice, podle ní ale nelze odhadnout objem těžby předem. "Proto jsme nežádali o konkrétní počet kubíků ani stromů. Část vytěženého dřeva ponecháme na místě a podpoříme tím biodiverzitu, část prodáme. Z výnosů pak financujeme například obnovu rašelinišť nebo opatření související s rozšířením populace tetřívka v Krušných horách i jinde," dodala Jouklová.

Přečtěte si také | Ministerstvo zahájilo proces vyhlášení největší chráněné krajinné oblasti v ČR - CHKO Krušné hory

Ministerstvo životního prostředí v pondělí zahájilo proces vyhlášení CHKO. S navrženou rozlohou zhruba 1200 kilometrů čtverečních by to byla největší CHKO v Česku.

