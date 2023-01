Lesy ČR zvýší plochy honiteb ve vlastní režii ze 17 až na 25 procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesy ČR

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) hodlá do dvou let převzít do vlastní režie hospodaření na až čtvrtině ploch svých honiteb. Zatím má podnik ve vlastní režii asi 17 procent ploch všech honiteb, které mají celkovou rozlohu 976 115 hektarů. Zbývající honitby bude podnik dál prostřednictvím výběrových řízení nabízet zájemcům k pronájmu, řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. LČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

Převzetím více ploch honiteb do vlastní režie chce mít podnik větší vliv na stav lesa. Například půjde o snižování stavů mnohde přemnožené zvěře tak, aby byl větší prostor pro podnikem preferovanou přirozenou obnovu lesa a jeho rozmanitost. Honiteb je celkem 968, z toho je zatím 846 pronajato a na 122 podnik myslivecky hospodaří sám.

O tom, kterou honitbu si LČR vezmou pod sebe, rozhodne řada kritérií. Půjde například o výši škod způsobených zvěří v honitbě za určité období, objem investic LČR v honitbě do ochrany lesa před zvěří, odrůstání kultur, plnění plánu lovu, podíl přirozeně se obnovujících dřevin.

U dvou třetin honiteb končí nájemní smlouva letos a dalším pak v roce 2024. První kolo výběrových řízení začne 13. února. Pravidla pro výběrová řízení podnik již zveřejnil na webu. Seznam honiteb pro výběrové řízení a pro hospodaření ve vlastní režii podnik zveřejní 24. ledna.

V minulosti podniku ročně z pronájmu honiteb inkasoval přibližně 230 milionů korun.

