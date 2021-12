Letní návštěvnická sezona v šumavském parku nebyla tak extrémní jako loni

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Letošní letní návštěvnická sezona na území Národního parku Šumava (NPŠ) nebyla tak extrémní jako loni. Na sledovaná místa přišlo méně lidí, než tomu bylo v roce 2020, řekl ČTK mluvčí parku Jan Dvořák. Podle jeho odhadů to ovlivnilo i počasí, letos bylo více deštivých dní než v posledních letech. A navíc cestování do zahraničí bylo v létě oproti loňsku jednodušší.

"Turistická sezona začala velmi opatrně v červnu, kdy se začala rozvolňovat opatření po jarním tvrdém lockdownu. Očekávali jsme opět masivní návštěvnost, což se úplně nepotvrdilo, tedy když shrneme červen až září," uvedl mluvčí.

Návštěvnickým centrem Srní s výběhem vlků letos od června do konce srpna prošlo 61.000 lidí, meziročně o 7000 méně. "Pokles jsme zaznamenali ale také v terénu na většině sledovaných lokalit. Například Tříjezerní slať loni od června do srpna navštívilo 65 000 lidí, letos jich naši strážci evidovali jen okolo 35.000. A třeba návštěvnost Plešného jezera je nižší zhruba o desetinu," řekl Dvořák.

V programu Průvodci divočinou se do běžně nepřístupných míst parku vydalo s průvodci 1244 zájemců. "Za 14 let existence to byl rekord. Povedl se i rekordní počet výprav, jichž bylo 118 na 36 trasách. Rekordní 96procentní obsazenost všech termínů dokazuje velký hlad po poznávání divoké přírody a jejích zákonitostí na Šumavě," uvedl koordinátor Josef Štemberk.

Rekordy padaly také na splouvání Teplé Vltavy. Na vodáckou trasu ze Soumarského mostu do Pěkné se od začátku června do konce října vydalo 3360 lodí. "Za celou dobu povinné rezervace jich tolik v jediné sezoně ještě nesplulo. Jednoznačně tomu pomohlo počasí. Dostatečně pršelo, a tak nebyl jediný den, kdy by se kvůli nízké hladině nemohlo splouvat. Zaznamenali jsme rekordních 75 dnů, kdy vystoupala nad 61 centimetrů, a tak mohlo splouvat více lodí bez průvodců," řekl koordinátor splouvání Vladimír Dvořák.

Správa NPŠ dále připravila ke 30 letům parku 30 výjimečných komentovaných vycházek s 30 osobnostmi. "Mezi nimi byli jak zaměstnanci ze správy parku, tak odborní externisté. Dále pak strážci, profesionální průvodci, ale také známé osobnosti, jako třeba Emil Kintzl (rodák a jeden z největších znalců Šumavy). Kapacita kolem 20 osob na jednu vycházku byla skoro vždy naplněna a přišlo i více lidí. Zvažujeme, že bychom tento model programu pro veřejnost ve střídmější podobě pořádali v dalších letech," dodal mluvčí.

