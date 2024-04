Letošní ročník veletrhu For Pets představuje nový sport Hobby Horse

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Současné trendy v chovu zvířat, ale také ve volnočasových, zájmových a profesních aktivitách se zvířaty, představí 14. ročník chovatelského veletrhu For Pets. V letňanském areálu PVA Expo Praha potrvá do neděle. Letošní novinkou je představení nového sportu Hobby Horse včetně ukázek různých disciplín, informovala Nadace na ochranu zvířat, která veletrh spolupořádá. Dalším pořadatelem je firma ABF.

Součástí doprovodného programu jsou mimo jiné ukázky práce profesních a zájmových organizací, například záchranné služby veterinární. Návštěvníci uvidí rovněž výcvik psů Celní správy ČR nebo záchranářských psů. Veletrh se zaměří i na chovatele exotických zvířat, pro které bude k dispozici bezplatné poradenství. Na veletrhu si lidé můžou vybrat svého zvířecího společníka, a to při adopční nabídce koček nebo psů z útulků.

Letošní novinkou je představení sportu Hobby Horse. Každý den nabídne program několik ukázek různých disciplín, včetně štafetového parkuru, drezury nebo skoku mohutnosti. Po celou dobu veletrhu bude také možné vyzkoušet si Hobby Horse parkur pod vedením instruktorů. V sobotu se v této disciplíně uskuteční závody.

Ředitelka nadace Eva Marlene Hodek uvedla, že letos pořadatelé očekávají 25 000 až 30 000 návštěvníků. Zároveň ČTK sdělila, že se letos jedná o zatím největší veletrh, protože se uskuteční v pěti halách. Dosud se veletrh konal ve třech halách.

Základní vstupné stojí 200 korun, děti do 140 centimetrů a držitelé ZTP či ZTPP mají vstup zdarma. Stejně tak za vstup neplatí ani zvířata, je ale nutné přinést očkovací průkaz. Veletrh je každý den do soboty otevřen od 10:00 do 18:00, v neděli skončí v 16:00.

