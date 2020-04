Liberec chystá dotační program k zlepšení kvality vody v přehradě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | M.Rejha / commons.wikimedia.org Přehrada Harcov je napájená z Harcovského potoka a s dešťovou vodou se do ní dostávají splašky./ Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Liberec letos zřídí pro čtvrť Harcov dotační program na vybudování domovních čistíren odpadních vod. Zároveň chce v této lokalitě vybudovat i novou splaškovou kanalizaci za 30 milionů korun. Náměstek primátora Jiří Šolc (SLK) uvedl, že si od toho slibují zlepšení čistoty vody v přehradě Harcov, jejíž opravu a odbahnění za 300 milionů korun připravuje Povodí Labe. "Budeme se snažit zajistit na přítocích, aby do harcovské přehrady tekla voda čistější," uvedl náměstek.

Přehrada je napájená z Harcovského potoka a s dešťovou vodou se do ní dostávají splašky. V Harcově převažují rodinné domy a zástavba je hodně roztříštěná, kanalizace tam chybí. Podle Šolce zatím nevědí, kolik domů nesplňuje požadavky na čistotu vypouštěných vod. Tato data by město mělo mít do několika týdnů. "Provedeme dotazníkové šetření, nějaká šetření na místě," uvedl náměstek.

Dotační program bude určený pro domy, u nichž technicky není možné nebo se ekonomicky nevyplatí napojit je na splaškovou kanalizaci. Náměstek předpokládá, že letos budou přispívat jen na projektové dokumentace a od příštího roku na první stavby. Příspěvek města pokryje maximálně 50 procent nákladů, u projektové dokumentace bude horní hranice pro jednoho žadatele 15.000 korun a pro výstavbu domovní čistírny 50.000 až 110.000 korun podle počtu obyvatel žijících v domě.

Ke zlepšení čistoty vody v Harcovském potoce by mělo přispět i vybudování splaškové kanalizace pro ulice Lukášovská, Kadlická a Na Výběžku. Nyní se zpracovává projektová dokumentace, město za ni zaplatí 1,5 milionu. "S realizací díla počítáme v souběhu s odbahňováním přehrady, aby po dokončení prací byla voda v přehradě čistější," dodal Šolc. Rekonstrukce přehrady zřejmě začne v příštím roce, plánovaná je na dva roky.

Přehrada Harcov je jedním z mála veřejných míst, kde je možné se v létě ve stotisícovém Liberci koupat venku. Kvalitu vody sledují hygienici, v minulých dvou letech nebyla od srpna kvůli přemnoženým sinicím vhodná ke koupání pro vnímavé jedince, mezi než patří děti, těhotné ženy či alergici.

reklama