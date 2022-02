Liberec nechá své dominanty v noci nasvícené, nechce zvyšovat riziko krádeže

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Donald Judge / Flickr Kdyby dominanty města svítily jen část noci, roční úspora by podle magistrátu činila 84 000 korun.

Liberec nechá své dominanty jako radnice, divadlo, muzeum a kostely osvětlené dál celou noc. Podnět z pracovní skupiny města Rady pro klima, aby se slavnostní nasvícení fasád na část noci vypnulo, vedení radnice zamítlo. Podle náměstka primátora Jiřího Šolce (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) hlavním důvodem je obava, že bez nasvícení by stouplo riziko vykradení objektů.

"Ekonomicky by se to nevyplatilo pravděpodobně nikdy, tady spíše šlo o ekologický vzkaz, že nepálíme elektrickou energii, nezvyšujeme světelný smog ve městě. Takže jakýsi ekologický vzkaz by to byl, ale na úkor bezpečnosti," řekl náměstek novinářům.

Kdyby dominanty města svítily jen část noci, roční úspora by podle magistrátu činila 84 000 korun. Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) uvedl, že chtějí spíše pořizovat úsporná svítidla. To podle něj před dvěma lety provedli u historické budovy radnice. Pro nasvícení město pořídilo LED diodová světla zhruba za půl milionu korun. "Nechceme připravit Liberečany a i třeba turisty o tu nádheru, když jsou v noci tyto krásné ikonické budovy nasvícené, takže chceme jít takovou rozumnou cestou, a to včetně veřejného osvětlení," dodal primátor.

Zatímco dominanty města osvětluje podle něj několik desítek světel, v rámci veřejného osvětlení je ve stotisícovém městě kolem 14 000 světelných bodů. Za správu veřejného osvětlení a světelné signalizace platil Liberec ročně firmě Eltodo zhruba 72 milionů. Od loňského srpna správu nad osvětlením převzaly městské technické služby, radnice si slibuje, že ročně uspoří deset milionů.

