Liberecká nábytková banka rozdělila loni 113 tun vybavení, žadatelů přibývá

Nejvíc potřeba jsou podle ní tradičně postele, stoly a židle a také skříně. Zájem je o spotřebiče, jako jsou ledničky nebo pračky, drobné vybavení a nádobí. Ilustrační foto

Liberecká nábytková banka rozdělila loni 113 tun nábytku a dalšího vybavení domácností, je to o něco méně než v roce 2022. Ubylo ukrajinských uprchlíků, kteří by pomoc potřebovali, celkově ale žadatelů přibývá. Předloni měli 440 žádostí o materiální pomoc. Loni jich už bylo bezmála 500, řekla ČTK ředitelka banky Jitka Večerníková. Vybavení podle ní potřebují zejména nízkopříjmové rodiny nebo lidé, kteří odcházejí z ubytoven do bytů.

"Loni se nám podařilo podpořit téměř 1700 osob, cílová skupina se příliš nemění a ani vybavení, které poskytujeme," doplnila ředitelka krajské nábytkové banky. Nejvíc potřeba jsou podle ní tradičně postele, stoly a židle a také skříně. Zájem je o spotřebiče, jako jsou ledničky nebo pračky, drobné vybavení a nádobí. Zejména u postelí, ale i dalšího vybavení se podle Večerníkové stává, že ho od dárců přivezou a hned putuje dál. "My tady nepotřebujeme vytvářet hromady skladových zásob, potřebujeme, aby se to zboží pořád točilo," dodala.

Loňský rok považuje ředitelka nábytkové banky za velmi dobrý, podařilo se totiž rozšířit prostory na libereckém sídlišti Kunratická o místnosti zrušené pošty v sousedství. Banka díky tomu získala o třetinu víc prostoru, do něhož mohla rozšířit své sklady a vytvořit zázemí pro pracovníky. Samotné přepážkové pracoviště někdejší pošty proměnili v re-use centrum, kde mohou lidé některé věci koupit, a přispět tak nábytkové bance na dopravu. Získat už se tak podle Večerníkové podařilo několik desítek tisíc korun.

Klíčovým plánem pro letošní rok je dílna, kde by bylo možné opravovat získaný nábytek. Prostor už banka ve svém skladu vyčlenila, zatím je ale vybavený zejména ručním nářadím. Banka podle Večerníkové potřebuje najít volné finanční zdroje na pořízení většího vybavení a také na odsávání. "Mám i člověka, který by se tomu mohl věnovat, je ale jedním ze dvou, kteří mají řidičské oprávnění a já ho teď primárně potřebuju jako řidiče," dodala ředitelka. Věří ale, že se v průběhu roku podaří dílnu rozjet.

Nábytková banka funguje v Liberci od začátku roku 2021, předloni i v souvislosti s uprchlickou krizí po začátku války na Ukrajině prošlo bankou 125 tun nábytku a vybavení pro domácnosti, dvakrát víc než o rok dřív. Banka podpořila 1586 žadatelů, z toho 721 bylo z Ukrajiny. Tým banky se postupně rozrostl. Vedle čtyř kmenových pracovníků mohla zaměstnat dalších šest díky tréninkovým pracovním místům pro lidi, kteří prošli léčbou závislosti a snaží se uchytit na trhu práce a začít znova.

