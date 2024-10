Louny zprovoznily re-use centrum, přes které se vrací do oběhu použité věci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Louny zprovoznily re-use centrum, tedy místo, kde mohou lidé zdarma odložit nepotřebné věci a další si je naopak mohou bezplatně vzít. Centrum, které vrací do oběhu použité věci, je ve sběrném dvoře v Rybalkově ulici. Provoz zahájilo v srpnu a mezi místními si získává oblibu, informoval mluvčí radnice Marcel Mihalik."Odevzdat věci do re-use centra smí výhradně občané Loun, Brloha a Nečich nebo vlastníci nemovitostí, kteří platí poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci," popsal podmínky mluvčí. Re-use centrum je otevřené každý všední den od 8:00 do 18:00 a o víkendech od 10:00 do 17:00. Lounské re-use centrum se svozovou společností Marius Pedersen službu otevřely, protože jde o ekologický způsob, jak se zbavit nepotřebných věcí. "Navíc snižuje náklady na jejich likvidaci," uvedl radní pro životní prostředí Jaromír Suchan (SPD).

Do re-use centra mohou lidé nosit například nádobí, vybavení do kuchyně, vázy, zahradní náčiní, knihy či sportovní vybavení. "Nabídka se pochopitelně mění každým dnem, záleží, co kdo přinese a odnese. Jedná se v podstatě o second-hand drobných předmětů, jako jsou dekorace, nečalouněný nábytek, květníky, hračky, ale měli jsme tu i lyže s vázáním nebo kolečkové brusle," řekl k sortimentu Mihalik.

"Takto odložené předměty mohou posloužit sociálně potřebným skupinám, pro které je kupříkladu nákup nových věcí zásahem do rozpočtu. Nemusí jít ovšem jen o stránku finanční, někteří lidé prostě staré věci rádi sbírají nebo jejich životní styl naplňuje minimalismus. Ti všichni mohou být z Re-use centra v Lounech nadšeni. Vysoká návštěvnost to jen dokládá," dodal.

Louny jsou třetím městem v Ústeckém kraji, kde se takto mohou obyvatelé důstojně zbavovat menších věcí a jiní je mohou zdarma vyzvednout. První re-use centrum v regionu začalo fungovat v roce 2021 v Teplicích. Loni se otevřelo také v krajském městě, kam podle zjištění ČTK lidé nosí například i pohorky, aktovky i lustry nebo drobné spotřebiče.

reklama