Liberecká zoo ztrátu kvůli uzavření odhaduje na 10,5 milionů Kč

Liberecká zoo odhaduje, že kvůli uzavření v souvislosti s koronavirem přijde do konce května na tržbách o 10,5 milionu korun. O pomoc chce žádat město jako svého zřizovatele a bude muset šetřit. V pondělí to řekla mluvčí zoo Barbara Tesařová. Liberecká zoo se přidala k dalším deseti v republice, jež v pondělí vyzvaly vládu, aby přehodnotila svůj postoj a umožnila otevřít zahrady dříve než 25. května.

"Pro nás jen do konce dubna to je ztráta šest milionů, a pokud to bude až do 25. května, tak ji odhadujeme na 10,5 milionu," uvedla Tesařová. To je asi osm procent rozpočtu organizace, pod niž patří i kulturní centrum Lidové sady, ekologické středisko Divizna a záchranná stanice pro zvířata Archa.

Na letošní rok počítala příspěvková organizace města s příjmy skoro 125 milionů korun, z toho víc než polovinu měly tvořit tržby. "Budeme to muset řešit. Uvidíme, jakou pomoc nám nabídne zřizovatel, ale určitě budeme muset sáhnout i do našich kapes, šetřit a škrtat v našich investičních plánech," uvedla Tesařová.

Liberecká zoo patří mezi nejnavštěvovanější cíle v Libereckém kraji. Loni nejstarší zoo v republice navštívilo 402.193 lidí, což byla její třetí nejvyšší návštěvnost v historii. "V dubnu i květnu bývá okolo 30.000 návštěvníků měsíčně, to znamená zhruba 1000 denně," uvedla Tesařová. Loni v dubnu přišlo do zoo 33.414 lidí a v květnu dalších 29.606. "I letošní slunné počasí návštěvě venkovních areálu přeje, takže se dá předpokládat, že i ta letošní návštěvnost by se přibližovala těmto číslům," dodala.

Zoologické zahrady chtějí po vládě otevření venkovních areálů dříve než na konci května. Za březen a duben přišly na tržbách v součtu zhruba o 100 milionů korun a trvání uzavření jim může způsobit rozsáhlé ekonomické, sociální a ochranářské škody, uvedli zástupci zahrad ve společné tiskové zprávě. Na zoo lze podle jejich představitelů nahlížet stejně jako na každý jiný veřejně přístupný park, kde je pohyb lidí bez omezení. Zoo podle nich mohou počty návštěvníků snadno regulovat a zajistit kontrolu nad tím, aby se návštěvníci u expozic či na dětských hřištích neshlukovali.

Pokud chcete pomoci zoo, můžete ji podpořit finančně či materiálně.

