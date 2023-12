Liberecký kraj bude na dálku měřit pohyb v budovách způsobený těžbou v Turówě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Liberecký kraj bude nově na dálku měřit pohyb v budovách způsobený těžbou uhlí v polském dole Turów. Do projektu, který má ukázat, jak těžba ovlivňuje statiku budov, je zatím přihlášeno 19 soukromých a obecních objektů. Do budoucna kraj počítá, že by jich mohla být až stovka. Pořízení měřicích přístrojů a samotný monitoring zaplatí kraj z peněz, které dostal v kompenzacích z Polska, řekl krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Starostové pro Liberecký kraj).

"Vždycky se montují dva sklonoměry, ideálně do protějších rohů, aby bylo možné sledovat, jestli se budova nějakým způsobem naklání, zároveň probíhá měření, které dělá Česká geologická společnost s Diamem a my to můžeme propojit s těmito daty ze sklonoměrů," doplnil Židek. Montáž zařízení velikosti zhruba A5 podle něj vyžaduje minimální zásah do zdí, buď ho lze přilepit nebo připevnit dvěma šrouby, odečet se dělá na dálku a není nutný vstup do nemovitosti. Při montáži nechá kraj zdokumentovat aktuální stav budovy.

O umístění měřicího přístroje nebyl podle Židka mezi obyvateli příhraničních obcí velký zájem. "Překvapilo nás to, jako kraj jsme obesílali obyvatele území přímo do schránek, nakonec se jich přihlásilo 14, další budovy doplnily obce," dodal radní. Měřit se tak bude kromě jiného v kulturním domě v Heřmanicích, hasičské zbrojnici v Hrádku nad Nisou, kapli Panny Marie Pomocné v Uhelné nebo Mateřské škole Sluníčko ve Václavicích. Měřit se podle Židka bude nejméně po dobu deseti let, a to nejen v době těžby, ale i po jejím skončení v době rekultivace dolu.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají ztráty podzemní vody, zvýšené prašnosti, ale také hluku nebo poklesu půdy. Polská strana už vybudovala podzemní bariéru, která by měla bránit odtoku vody. Před prachem a hlukem z dolu by měl lidi na české straně ochránit zemní val, na kterém se teď pracuje.

Premiéři Česka a Polska podepsali dohodu o řešení vlivu těžby v dole loni 3. února. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (1,1 miliardy Kč), z toho 35 milionů eur šlo na účet Libereckého kraje do "Fondu Turow". Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je vyjednaná dohoda slabá, nedostatečná a nechrání zásoby vody na českém území. Měření v oblasti ale zatím podle Židka neukázalo, že by dopady na českém území překročily přípustné limity, jen hladina vody zatím dál klesá.

