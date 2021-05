Liberecký kraj chce s Poláky jednat o dopadech a kompenzacích těžby v Turówě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jiří Bernard / Wikimeda Commons Jako podmínku povolení další těžby si Liberecký kraj klade zajištění náhradních zdrojů pitné vody, vybudování ochranného valu a také každoroční vyhodnocování vlivu těžby.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Liberecký kraj chce s Poláky dál jednat o dopadech a kompenzacích těžby v polském hnědouhelném dole Turów v těsném sousedství hranice s Českem. Blokády státních hranic, protestní akce ani útoky na sociálních sítích tento spor nevyřeší, řekl ČTK liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Soudní dvůr EU v pátek Polákům nařídil okamžitě zastavit těžbu v dole Turów, kterou dlouhodobě kritizuje Česká republika i Německo. V dole se ale těží dál. Poláci protestují, na úterý plánují blokádu hranic.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, kterou také vlastní společnost PGE. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedních zemí o šest let prodloužilo firmě koncesi na těžbu. Letos v dubnu pak polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka povolil v Turówě těžbu až do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Obyvatelé v příhraničí se obávají ztráty pitné vody, hluku a zvýšené prašnosti. Negativní dopady na české území potvrzují i měření.

Polská strana ale zásadnější vliv dolu na české i německé území odmítá. Proti rozhodnutí evropského soudu o zastavení těžby se ohradili polský premiér Mateusz Morawiecki i společnost PGE. V dolu se těží dál.

Jako podmínku povolení další těžby si Liberecký kraj klade zajištění náhradních zdrojů pitné vody, vybudování ochranného valu a také každoroční vyhodnocování vlivu těžby. "Návrhy k jednání považuji za přiměřené, oprávněné a podložené fakty, ať už jde o posílení vodovodního zdroje v Uhelné nebo vybudování ochranného valu. Další podmínky jsou na česko-polských jednáních nejlépe na základě mezistátní smlouvy. I proto by podle mého názoru měla vzniknout komise se zástupci obou států, která by každoročně vliv těžby v polském hnědouhelném dole Turów na tamní obyvatele a krajinu, které se snažím chránit, objektivně vyhodnocovala,“ dodal hejtman.

Státní investor PGE musí podle Půty dodržovat stejná pravidla a právní předpisy jako všichni ostatní, kteří by svou činností zasahovali do území, majetku a práv jiných. "Musí chtít hledat a najít shodu s těmi, které bude konání ovlivňovat. Blokády státních hranic, protestní akce ani útoky na sociálních sítích tento spor nevyřeší. Cesta vede skrze jednání a vzájemnou komunikaci plnou respektu, která není o tom, kdo z koho, ale o dodržování evropského práva," doplnil liberecký hejtman. Česká strana se podle něj už přes dva roky snaží s Poláky jednat, ale marně.

Liberecký kraj už v únoru, ještě před podáním žaloby na Polsko, odeslal maršálkovi Dolnoslezského vojvodství dopis s návrhem podmínek, za jakých mohou Češi na pokračování těžby a rozšíření dolu přistoupit. Dodnes ale z polské strany nepřišla odpověď. Naopak se v Polsku podle Půty objevují dezinformace a mylné interpretace toho, co česká strana požaduje. Po vydání předběžného opatření evropským soudem, které nařídilo těžbu zastavit, se navíc Půta stal terčem nevybíravých útoků na sociálních sítích a podobně je na tom i jeho žena Sylwia, která je Polka a v Polsku i pracuje.

reklama