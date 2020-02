Liberecký kraj se odvolal proti povolení rozšíření dolu Turów

Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty) Foto | Anna Uciechowska / Anna Uciechowska / Wikimedia Commons Liberecký kraj se prostřednictvím advokátní kanceláře Frank Bold už odvolal u regionálního ředitele pro ochranu životního prostředí ve Vratislavi proti dvěma rozhodnutím, která v lednu otevřela cestu k plánovanému rozšíření těžby v polském hnědouhelném dolu Turów u česko-polské hranice. / Ilustrační foto

Liberecký kraj se prostřednictvím advokátní kanceláře Frank Bold už odvolal u regionálního ředitele pro ochranu životního prostředí ve Vratislavi proti dvěma rozhodnutím, která v lednu otevřela cestu k plánovanému rozšíření těžby v polském hnědouhelném dolu Turów u česko-polské hranice. Včera to řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Do Česka přitom oficiální překlad dokumentu dorazil až v těchto dnech a české ekologické organizace tak mají na odvolání čas do 17. března.

"Liberecký kraj se odvolal proti rozhodnutí o environmentálním povolení rozšíření těžby v dole Turów a také proti rozhodnutí o okamžité vykonatelnosti. Splnili jsme lhůtu, která platí v Polsku, a jež byla do 18. února. Nechceme riskovat, že by ve lhůtě 17. března, která platí pro české území, a kde se mohou vyjadřovat především neziskové organizace chránící životní prostředí, nebyly námitky Libereckého kraje brány v potaz. Jedná se o standardní správní řízení a věříme, že příslušný odvolací orgán k našim námitkám přihlédne," doplnil včera Půta.

Regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi vydalo v polovině ledna rozhodnutí v procesu EIA, kterým se záměrem souhlasilo, a to navzdory námitkám z české strany. Okamžitá vykonatelnost podle hejtmana znamená, že pokračují přípravy k zahájení těžby a k získání potřebné těžební licence. Povolení k těžbě vydané v roce 1994 totiž vyprší už v dubnu. Liberecký kraj už také podal stížnost k Evropské komisi, protože postup Polska považuje za nezákonný. Na záchranu pitné vody v pohraničí vznikla také petice, pod niž se podepsaly tisíce lidí.

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a těžit tam Poláci plánují do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl by se měl rozšířit o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíž obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obce i Liberecký kraj se proti záměru brání, obávají se hlavně ztráty vody, ale také hluku a prachu.

