Liberečtí zastupitelé vyzvali k pokračování jednání s Polskem o Turówu

Smlouva mimo jiné počítá s finanční podporou obcím nebo s financováním monitoringu spodních vod, prašnosti a hlučnosti.

Zastupitelé Libereckého kraje dnes vyzvali ministry životního prostředí Richarda Brabce (ANO) a zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) z končící vlády, aby pokračovali v jednání s Polskem o smlouvě, která má řešit fungování polského dolu Turów, jeho dopady na české obce a kompenzaci škod. Dohoda je rozhodně lepším řešením, než se soudit kvůli vzniklým škodám, řekl po jednání ČTK krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti). Pro výzvu dnes hlasovalo všech 38 přítomných zastupitelů.

Jednání o Turówu přerušil v noci na 1. října odlišný názor obou stran na dobu trvání dohody. Základní parametry se podařilo dojednat, sporná je doba, po kterou nebude možné smlouvu vypovědět. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj), který materiál zastupitelům předkládal, je třeba jednání dotáhnout do konce. Není možné s jednáním čekat až na novou vládu, to se může táhnout několik měsíců. Doba, po kterou je polská vláda ochotná jednat, je podle něj omezená a skončí ve chvíli, kdy Soudní dvůr Evropské unie ve sporu rozhodne.

Smlouva mimo jiné počítá s finanční podporou obcím nebo s financováním monitoringu spodních vod, prašnosti a hlučnosti. "Jen ten monitoring do roku 2044 přijde odhadem na 15 milionů eur (385 mil. Kč) to nemůže financovat Liberecký kraj," řekl Židek. Ještě náročnější bude podle něj dobudování vodovodů, kde se náklady odhadují na miliardu. "Tam už by musel pomoci stát," dodal. Rozhodně je podle něj ale lepší situaci sledovat a škodám předcházet než se pak domáhat náhrady u soudu. "K čemu vám jsou peníze, to vám vodu do vyschlé studny nevrátí," poznamenal.

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE chce důl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Rozšíření těžby loni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Obyvatelé z pohraničí se obávají nejen hluku a prachu, ale hlavně ztráty pitné vody. Už dnes voda v oblasti mizí, což potvrzují měření České geologické služby.

Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Představitelé Polska uváděli, že navrhují třeba finanční podporu obyvatelům českých obcí. Praha chce mimo jiné vyjednat záruku, že nebudou překračovány limity dopadu na životní prostředí a bude dostávat informace o stavu podzemních vod.

